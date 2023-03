Ganó 130 millones en el Telekino pero no aparece hace un mes y se vence el premio

La buena fortuna le tocó la puerta a una persona que el 19 de febrero se ganó el pozo acumulado del Telekino. Desde hacía varias semanas que nadie acertaba los 15 números de la boleta de la suerte y por eso se habían acumulado más de 130 millones de pesos, que se suman a una casa, un auto 0KM y un viaje para dos personas por el interior del país. Al ganador el premio le iba a cambiar la vida, excepto por un detalle: no aparece y el plazo para cobrarlo se vence el martes.

No es la primera vez que ocurre que un ganador no puede cobrar el premio millonario en un juego. A veces las boletas se pierden, otras el afortunado no llega a enterarse de que es el dueño del cartón millonario. Pero no deja de sorprender cuando ocurre.

Esa vez, el ganador tiene apenas un par de días hábiles más para presentarse a cobrar los 130 millones de pesos y los premios extra. El plazo vence el martes que viene, y como ya hace casi un mes que se jugó la boleta y salió el pozo, muchos sospechan de que todo puede terminar de la peor manera.

“Estamos todos sorprendidos”, le contó a TN Camila Martínez, la mujer que vendió el cartón el 19 de febrero en su local ubicado en la calle Pampa al 2000, en la localidad porteña de Belgrano. Y explicó que “como se trata de un monto grande, muchas veces la gente no quiere avisar en el comercio por miedo y van directamente a Lotería. Me comuniqué con ellos y me confirmaron que hasta el momento todavía nadie pasó a cobrar”.

A medida que el tiempo pasaba y no aparecía el ganador, la historia del premio vacante empezó a circular de boca en boca. Fue entonces que una mujer se acercó al local, que avisó con carteles en su puerta que allí se había vendido la boleta millonaria, para contarles que ella había jugado ese día al Telekino en la agencia pero había perdido el cartón: “Automáticamente pensamos que era ella y después de una semana de búsqueda encontró el papel. Pero cuando me envió la foto, comprobamos que lamentablemente no era la ganadora”, sostuvo Martínez.

El tiempo corre, y los plazos legales amenazan con dejar nulo el premio. Según la cuenta oficial, “el derecho a cobrar los premios caducará a los 15 días hábiles a partir del día hábil siguiente de realizado el sorteo al que corresponde el cupón ganador, momento a partir del cual los importes no reclamados serán acreditados al Fondo de Reserva correspondiente. Este lapso podrá ser modificado por el Instituto Provincial de Lotería y Casinos de Buenos Aires”.