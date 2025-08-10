Telekino: resultados del sorteo del domingo 10 de agosto

El sorteo del Telekino de este domingo 10 de agosto pone en juego más de 1.400 millones de pesos y los premios extra. Mirá los resultados.

El sorteo del Telekino número 2388 de este domingo 10 de agosto pone en juego un pozo de más de 1.400 millones de pesos, un auto 0Km, una casa estilo americana y un viaje a Río de Janeiro (Brasil) para dos personas, buscando dar una alegría millonaria a sus apostadores. Algo que ocurrió en junio, cuando un solo ganador con 15 aciertos se llevó un pozo histórico de 2.887.469.902 pesos, más un viaje para dos personas a Río de Janeiro (Brasil), una casa estilo americana y un auto 0Km.

En el sorteo Tradicional del Telekino habrá en juego este domingo por la tarde un pozo estimado de más de 1.200 millones de pesos en premios a los 15 aciertos, más un viaje a Río de Janeiro (Brasil) para dos personas, una casa estilo americana y un auto 0Km. Es que en el sorteo del domingo pasado no hubo ganadores con 15 aciertos y el pozo siguió creciendo para este domingo.

Además se realizará el sorteo de los números de cartón. Habrá cinco ganadores y cada uno se llevará un premio de 1.700.000 pesos.

Por su parte, en el sorteo del Rekino habrá en juego un pozo de más de tres millones de pesos. En este sorteo no hubo ganadores con 15 acierto el domingo pasado (con 14 aciertos hubo 20 ganadores y se llevó más de 165 mil pesos cada uno).