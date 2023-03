Arresto domiciliario para el sujeto que mató a un hombre a tiros y dijo que fue para defenderse

El hombre que en noviembre del año pasado mató a tiros a Ernesto Martín en el barrio Florentino Ameghino fue trasladado este jueves a la vivienda donde cumplirá arresto domiciliario tras la confirmación de la medida que había dispuesto la Justicia.

El imputado estuvo una semana prófugo.

Las fuentes judiciales consultadas por 0223 confirmaron que la Sala III de la Cámara de Apelaciones y Garantías rechazó la oposición que el particular damnificado planteó a la medida que había tomado la Cámara durante la feria. “Los jueces indicaron que la medida no es recurrible si no la presenta el Ministerio Público Fiscal”, indicaron.

Tal como informó este medio, Miguel Ángel Galván es el único imputado por el crimen que se registró la tarde del 25 de noviembre del año pasado en la zona de 25 de Mayo y Madariaga. En su única declaración en Tribunales, el imputado de 36 años reconoció ser el autor del disparo mortal, pero aclaró que lo hizo para defenderse de un ataque que había sufrido en su casa.

Galván, defendido por el abogado Mauricio Varela, le dijo al fiscal Leandro Arévalo que cuando regresó en moto a su casa lo siguieron dos autos con varias personas a bordo. Esas personas habían estado más temprano para recriminarle un supuesto robo que habrían sufrido en una casa ubicada a ciento cincuenta metros del lugar.

De acuerdo a su relato, salió al patio delantero del inmueble ubicado al lado del kiosco que atiende su esposa y tomó un arma de fuego que había en el motor de un auto, se la puso en la cintura y se dirigió a hablar con el grupo agresor.

Ante las preguntas de los investigadores, relató que Martín tenía un arma de fuego y que empezaron a hablar más fuerte hasta que le dio un golpe al auto de la víctima. “Dijo que se le escapó un tiro que rompió la luneta y que las otras personas dispararon tres veces y que él respondió una vez, hiriéndolo en el abdomen”, agregaron.

Si bien en su momento la Cámara confirmó la prisión preventiva dictada por el Juez de Garantías Juan Tapia, estableció que la misma se cumpla bajo la modalidad de arresto domiciliario con monitoreo electrónico. Con el rechazo de la apelación, la medida se hizo efectiva este jueves y Guzmán salió de la Unidad Penal 44 de Batán rumbo al domicilio donde será monitoreado de manera electrónica y cuenta con dos personas en carácter de tutoras.