Pesca: "En el Gobierno no se toman decisiones viendo quién grita más en los medios de comunicación"

Después de escuchar el dramático diagnóstico industrial que hizo Domingo Contessi al botar en Mar del Plata el barco “Huafeng 881”, la respuesta del Subsecretario de Pesca de la Nación, Carlos Liberman, no tardó en llegar y recordó que durante el macrismo había muchos astilleros que ni siquiera contaban con órdenes de construcción de embarcaciones pesqueras.

“Apropósito de lo que dijo Domingo, en 2017, cuando él también como empresario apostaba por la inversión en el mediano y largo plazo, recuerdo que el astillero Contessi se encontraba sin órdenes de construcción y que sacaron una solicitada mencionando que la industria naval se caía, que no había horizonte de futuro”, remarcó, en las primeras palabras que dio en el acto de ceremonia, el funcionario nacional.

Liberman lamentó que el astillero marplatense “encuentre dificultades para cumplir con la proyección record de 6 buques botados en un solo año” pero de todos modos valoró la posibilidad de que se proyecten cuatro puestas al mar de buques en el transcurso de los próximos meses. “Desde que asumimos, el astillero Contessi lleva 13 botaduras. En algún momento, ese número era soñado y ahora queda chico”, reconoció.

Carlos Liberman, el Subsecretario de Pesca de la Nación, durante la ceremonia que se celebró este sábado por la mañana en el puerto de Mar del Plata.

El Subsecretario de Pesca abogó por “reforzar el camino” de apoyo a la industria pesquera por su capacidad para incluir a “miles y miles argentinos y argentinas en todo el litoral marítimo”. “Es cierto que la industria pesquera se caracteriza, entre otras cosas, por tener una gran cantidad de exportaciones y por eso se califica como una industria exportadora y generadora de divisas pero a esta altura me parece que ese calificativo queda extremadamente corto. Desde el gobierno tenemos que apuntar a ampliar el concepto de la actividad pesquera”, afirmó.

“Cuando se administra bien el recurso, cuando no se juega a la lotería y se apunta a una buena administración del langostino, del calamar, la merluza, y se trabaja codo a codo con las empresas y gremios, la industria pesquera se transforma en una actividad inclusiva”, alentó, y agregó: “Esta es una actividad generadora de trabajo, producción e inversiones que están más apalancadas que nunca en la sostenibilidad de nuestros recursos y la rentabilidad de la actividad”.

Liberman también destacó la quita de derechos de exportación que favoreció a empresas que promueven la industrialización de la materia prima en suelo argentino. “Bregamos por un Estado que acompañe y que no se consuele, como ocurría antes, solo con palabras, cuando astilleros tenían que sacar solicitadas en el 2017 porque no tenían órdenes de trabajo. Nosotros ponemos la espalda junto a empresas y sindicatos para que estas realidades sean una vivencia cotidiana”, afirmó.

A su vez, el funcionario del área que depende del Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca insistió en la importancia de trazar políticas de administración de los recursos marítimos que garanticen previsibilidad y sustentabilidad a futuro. “Nuestras decisiones no son producto de discutir en los medios de comunicación a ver quién tiene una razón o quién la impone, sino que son decisiones que tienen que ver con una lógica de sostenibilidad”, aseveró.

“En la Subsecretaria de Pesca no tomamos decisiones en torno a ver quién grita más fuerte en un medio de comunicación: tomamos decisiones sabiendo que eso define si van a ser realidad nuevos buques o si los trabajadores van a tener la posibilidad de tener un empleo pujante. Todo tiene que ver con todo en la pesca, no hay impulso ni vocación que pueda concretarse si no somos respetuosos de nuestro recurso, en términos de entender que en la sustentabilidad se juega la productividad de la industria”, concluyó.