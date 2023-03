Aldosivi busca fortalecerse desde la localía

Luego del golpe recibido en Quilmes, con un 4 a 1 que fue más duro que lo que mostró el desarrollo del partido, Aldosivi vuelve al José María Minella para recibir a Mitre de Santiago del Estero por la quinta fecha de la Zona B de la Primera Nacional.

El objetivo del "tiburón", por historia y por plantel, es pelear el regreso a la Primera División, pero el nivel y los resultados de las primeras fechas no son tan promisorios. Derrota con local ante Independiente Rivadavia, igualdad en Jujuy, triunfo claro frente a Chaco For Ever y la goleada mencionada en el sur del Gran Buenos Aires. Por eso, apuesta por repetir lo hecho ante los chaqueños para fortalecer su localía y ganar en confianza.

En lo futbolístico, cambiaría el sistema y probaría un 4-2-3-1, con Facundo Curuchet sumando gente en ataque por Rufino Lucero o Emanuel Iñiguez (el que juegue será lateral derecho). Eso le daría mayor vocación ofensiva y habría que ver cómo repliega sin el 4/8 que cubre la banda. En la mitad de la cancha, Emanuel Maciel podría retomar al once titular para compartir el doble pivote con Matías Morello.

Enfrente habrá un Mitre de Santiago del Estero que se hizo fuerte en el arranque del torneo, tiene 7 puntos y llega luego de vencer 2 a 0 a Chaco For Ever. En el equipo aurinegro hay dos muy conocidos de nuestra ciudad como Juan Alessandroni (exUnión y símbolo de Mitre) y Santiago Rosales, el jugador formado en Cadetes que dio el salto al fútbol grande con Aldosivi, se fue a Racing pero nunca logró encontrar su mejor nivel.