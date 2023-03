Una guerra sin fin: Alfa y Ariel se habrían agarrado a las trompadas en un camarín

Sin lugar a dudas que la relación dentro de la casa de Gran Hermano entre Alfa y Ariel Ansaldo no fue la mejor. Los exparticipantes han protagonizado durante el reality un sinfín de discusiones muy picantes. Ahora, con los dos ya fuera del programa, continuaron escalando las tensiones.

Ángel de Brito reveló en LAM (América TV) que Alfa y Ariel protagonizaron una tensa discusión en una salda de maquillaje de Telefe y casi terminan a las piñas. "La guerra de adentro de la casa se trasladó a la sala de maquillaje. Tuvieron que frenarlos", expresó el conductor.

Sin embargo, en una entrevista para el mismo programa, Walter Santiago tiró paños fríos a la situación. "No hubo momento tenso. Lo único que yo le dije es que no me gusta que hable de mí alguien que no me conoce", remarcó.

El vendedor de autos aseguró que Ariel no tiene otro tema para plantear en los medios que los cruces que tuvieron en el reality. "Está vacío. No puede hablar de nada. Por eso, habla de mí", acotó.

Sobre como continúa su relación fuera de la casa de Gran Hermano, la respuesta de Alfa fue tajante: "No me faltó el respeto, ni yo a él. Ya no me interesa hablar más de él. No existe para mí", cerró.