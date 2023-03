Nuevo Amanecer dejó de producir leche: la deuda con tamberos ronda los $300 millones

La situación en la cooperativa Nuevo Amanecer es crítica: la nueva presidenta Lorena Sarrini confirmó que la deuda con los tamberos ronda los 300 millones de pesos y dijo que este martes ya dejaron de producir leche porque no tienen materia prima.

"Si no nos entregan leche no podemos elbaorar, y si no elaboramos no vendemos y si no vendemos no hacemos plata", resumió en diálogo con 0223 y sostuvo que peligra el puesto de trabajo de 100 familias.

La nueva referenta de la cooperativa reconoció que los números "venían mal" desde hace un tiempo. Sin embargo, remarcó que la semana pasada cuando asumió como titular del Consejo Directivo tomaron real dimensión de la situación. "Nos encontramos con cheques rechazados, deudas por todos lados. Un desastre", planteó.

Sarrini dijo que Fabio Pandiani que fue la cara de Nuevo Amanecer durante diez años "hizo mucho" por la cooperativa y reconoció que desde hace tiempo venía planteando el escenario de crisis. En medio de esa situación, de las 120 personas que conformaban la cooperativa, alrededor de 20 la abandonaron en las últimas semanas.

"El tiempo dirá, con una auditoría mediante, qué pasó acá dentro", dijo la nueva presidenta, sin profundizar la polémica en torno al manejo de las finanzas.

En estos momento el mayor conflicto es que los tambos con los que trabaja Nuevo Amanecer cortaron el abastecimiento de materia prima. "Hoy lo que nos urge es plata para pagarles las deudas a los tambos y que nos vuelvan a dar leche", planteó Serrini quien reconoció que la deuda ronda los 300 millones de pesos.

Dijo que en las últimas horas recibieron algunos tambos chicos que les permitieron hacer algo de yogurt. "Hoy ya en la planta Mar del Plata no pudimos hacer leche", agregó.

La presidenta de la cooperativa dijo que entiende el "enojo" de los tamberos por la situación, pero remarcó que sin tambos ellos no pueden volver a producir para obtener ganancias y saldar las deudas. "Abastecemos a escuelas, comedores. Ya hoy no pudimos darle leche a nadie porque no tenemos", dijo, una situación que también alcanzó a los cerca de 30 comercios que venden productos Nuevo Amanecer.

Sarrini dijo que desde la semana pasada vienen manteniendo reuniones con los tamberos para tratar de encontrar una solución. También tuvieron este lunes una reunión con funcionarios municipales, hablaron con funcionarios provinciales y podrían tener en las próximas horas una reunión con gente del gobierno nacional. "Pero el problema es que no tenemos plata para pagar las deudas y los tamberos no quieren entregarnos materia prima", insistió.

"Les pdimos si nos entregan algo mínimo para poder arrancar. Ellos no quieren volverse a quemar con nosotros, es entendible, pero nosotros necesitamos trabajar", finalizó.