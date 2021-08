Cuenca lechera Mar y Sierras: instalarán en Tandil una planta para producir quesos de exportación

El intendente de Tandil Miguel Ángel Lunghi y el gerente de la Cooperativa Agropecuaria de Tandil Ltda., Daniel Álvarez, firmaron la carta de intención para que esa institución establezca una nueva planta de producción en el parque industrial del distrito.

Desde hace un tiempo las autoridades comunales y los responsables de la cooperativa trabajan conjuntamente para concretar la instalación de esa planta de elaboración de productos lácteos con el objetivi de aumentar la exportación. El predio es cedido por el gobierno local y se espera tenga un importante impacto en la economía tandilense.

El gerente de la cooperativa explicó que el acuerdo “forma parte de un proyecto integral respecto al tema lechería” y resaltó que el trabajo conjunto fue posible ya que “el 80% de los productores de la cuenca lechera de Tandil son socios de la cooperativa agropecuaria”.

“Hace un tiempo, allá por el año 2018, ante una crisis lechera muy importante la Cooperativa Agropecuaria empezó a comercializar leche por cuenta y orden de sus socios con el objetivo de poder transformar a la cuenca lechera Mar y Sierras en un sector más competitivo. Hoy en día la cooperativa está comercializando 350.000 litros diarios de leche y ha logrado que vengan a Tandil a comprar las principales industrias a nivel nacional, lo cual ha transformado a la cuenca en un mercado mucho más competitivo, que es aprovechado tanto por quienes operan a través de la cooperativa como por los que no operan, porque en definitiva fija un precio de referencia que es muy bueno para que todo el mundo pueda negociar”, resaltó Álvarez.

El dirigente recordó que año atrás los involucrados “planteamos que era importante tratar de hacer un desarrollo a nivel internacional y generar mercados externos para tratar de exportar”. En ese sentido, Álvarez contó que actualmente “la cooperativa está procesando leche en una cooperativa que está cerca de Villa María en Córdoba y se exporta a Brasil y ahora estamos ante la posibilidad concreta de poder llevar un desarrollo propio”.

Finalmente y sobre el proyecto de construcción de la nueva planta, el referente cooperativo detalló: “Estamos en un trabajo de ingeniería y si la situación económica y financiera lo permite, nosotros en un plazo más que razonable comenzaríamos a desandar nuestro propio proyecto industrial, que es una planta de quesos, básicamente muzarella para exportar y procesando en Tandil la leche que estamos enviando a procesar a otro lado”.

“Decimos para exportar porque siempre fue nuestra idea pensar fundamentalmente en el mercado externo y no el mercado interno porque no tenemos estructura y porque Tandil tiene 20 pymes que producen quesos de muy buena calidad que a su vez son socios de la cooperativa y bajo ningún punto de vista nos interesa competir en un mercado de nuestros socios. Pero si tratar de hacer un desarrollo de exportación, tratar de lograr una fábrica de primer nivel y sumamente competitiva, que no va a solucionar la situación de la lechería a nivel nacional pero va a lograr que la Cuenca Mar y Sierras sea más competitiva”, concluyó Álvarez.