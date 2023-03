Paro en Pepsico: denuncian que los quieren hacer trabajar los domingos sin pagar horas extras

Trabajadores de la gigante alimenticia Pepsico realizan desde este martes 21 de marzo un paro total por tiempo indeterminado, denunciando que la empresa –instalada en el Parque Industrial General Savio- los obliga a modificar el convenio colectivo de trabajo.

Javier Breft, delegado del Sindicato de Trabajadores de Industrias de la Alimentación (Setia) en Mar del Plata, afirmó que la decisión de la multinacional comenzó hace dos meses, con el descuento de los premios variables por productividad mensual, afectando a unos 500 empleados.

“Desde el miércoles pasado comenzamos con paros por dos horas en los tres turnos y hoy ya es total y por tiempo indeterminado. Esto es porque hace unos meses la empresa empezó a comunicar una nueva modalidad de trabajo, con un cuarto turno, que vendría a cubrir los fines de semana, con el agravante que esta modalidad no esta regida por el convenio colectivo de trabajo y esto genera prejuicio a los trabajadores, que la rechazan”, manifestó Breft en diálogo con 0223.

El empleado explicó que el convenio colectivo de trabajo especifica que el sector debe cumplir funciones de lunes a viernes y los sábados hasta las 13 horas. “El resto del fin de semana y feriados, se paga como horas extras. Pero ahora, con esta nueva modalidad de trabajo que impone a la fuerza la empresa, no van a pagar más horas extras y los que trabajen recibirán un salario un poco más alto pero que resulta insuficiente y por demás bajo a lo que históricamente se percibe en Pepsico”, explicó el dirigente de Setia.

“Esta medida es arbitraria porque los compañeros no la acatamos y la empresa ya ha tomado represalias, descontando premios o sacando horas extras, persiguiendo a trabajadores o no respetando los certificados médicos. Te quieren hacer entender que si no aceptan esta nueva modalidad, van a perder el trabajo y esto nos preocupa”, completó Breft.

La planta de Mar del Plata es la única que la multinacional opera en la Argentina, luego que en junio del 2017, Pepsico decidiera el cierre de la fábrica en Vicente López, afectando a 500 trabajadores.