Desocupación del 8,8%: para el Municipio, fue “llamativo” pero “se hace cargo” del problema

Adrián Consoli, secretario de Producción de General Pueyrredon, se mostró sorprendido por los datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), que reveló que el distrito es el de mayor desempleo en la Argentina, durante el período de octubre, noviembre y diciembre.

El funcionario de Guillermo Montenegro habló con 0223 sobre la tasa de desocupación del 8,8%, que fue muy distinta a la medida en el tercer trimestre del 2022 –julio, agosto y septiembre del 2022- con 7%, que resultó la más baja de la historia de la ciudad.

“Al analizar el ultimo trimestre del 2022, es poco llamativo que en la última preparación de lo que fue la temporada, que luego fue tremendamente buena. Entender un salto de 7% a 8,8%, también nos deja para analizar. Sin querer ser tan técnico, pero los datos también dicen que a la vez que subió el índice de ocupación, subió la tasa de ocupación, que es la tasa de gente que trabaja en la ciudad. Es decir que hay más gente trabajando y sin embargo, hay más vecinos con problemas para conseguir su empleo. Entendemos que hay algo de buscadores por sus nuevos empleos y gente que pensaba en retirarse y vuelve a buscar trabajo, en un contexto muy complicado inflacionario que pulveriza los ingresos”, afirmó Consoli.

En ese contexto, el secretario de Producción aseguró que “al igual que con cada trimestre que saca el Indec, así como los anteriores dos salió que General Pueyrredon tenía los índices más bajos de los últimos 25 años, que no los festejamos, en este caso, vamos a seguir trabajando y redoblando esfuerzos en las líneas que consideramos que son importantes. Con la visión que nos tenemos que hacer cargo del problema desde el minuto uno. Ha habido comentarios que es un problema nacional y macroeconómico, pero desde el inicio nos hacemos cargo”, reiteró.

Consoli resaltó que la política del Municipio es “facilitarle la vida al emprendedor y empresario” y puso como ejemplo a la ordenanza de las habilitación inmediata, la baja de algunas tasas, el permiso para actividades como la destilería o el proyecto de ampliación del Parque Industrial, además de los programas de capacitación que promueve la comuna.

“Hay sobretodo en los más jóvenes y en el grupo de adultos mas grandes, con muchos camino a su jubilación, que quiere volver al trabajo y motivó a que a fines del año pasado la ordenanza fiscal y una promoción de tasas a aquellas empresas que contraten adultos de hasta 64 años. Mar del Plata tiene una estacionalidad marcada por el verano, mas allá que trabajamos justamente en la ampliación de la matriz productiva de la ciudad”, argumentó.

Por último, se refirió a los programas de capacitación impulsados desde el gobierno municipal. “Es clave la capacitación, a través de la web del municipio en mardelplata.gob.ar/empleo con las búsquedas y perfiles que se buscan, realmente tenemos búsquedas que no podemos cubrir, y personas que están buscando trabajo y no alcanzan esa capacitación. Tenemos las 10 escuelas de formación profesional coordinando con ellos. También con la UTN y la Cámara de la Industria Naval para definir con mas precisión y trabajar sobre los perfiles más precisos que necesitan y para cuidar los recursos y no pisarnos entre las distintas jurisdicciones. La capacitaciones fundamental para adquirir empleo”, completó.