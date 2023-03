Video: escándalo, peleas y llanto al aire en C5N por la nota de Rial a Jey Mammón

Desde que se conoció la denuncia por abuso de menores contra Jey Mammón el artista se mantuvo encerrado en su casa, sin dar entrevistas, rompiendo el silencio apenas con un posteo en redes que generó muchas críticas y luego con un video que tampoco lo ayudó mucho. Es por eso que, asesorado por Fernando Burlando, el conductor suspendido por Telefe en medio del escándalo sale a dar entrevistas para tratar de limpiar su imagen. Y el primero que eligió para ello fue Jorge Rial. No es casualidad. Fue él quien el jueves de la semana pasada leyó la denuncia al aire en su programa de radio y desató el escándalo.

La nota se grabó ayer por la tarde en el domicilio de Jey Mammón. Fue un mano a mano de más de una hora que se verá esta tarde en "Argenzuela", el ciclo de Rial en C5N. Sabiendo que el rating lo va a acompañar, como ocurrió desde que empezó a contar los detalles del caso, Rial se encargó de publicitar la nota y lo mismo hace des anoche el canal. En eso estaban en "Duro de domar", que conduce Pablo Duggan en esa señal, cuando la discusión sobre darle la palabra a un acusado por abuso de menores se transformó en una pelea con golpes bajos, enojos y hasta una periodista llorando al aire.

Todo se originó cuando Duggan anticipó una parte de la entrevista y hablaban de la importancia de la palabra de Jey, la más buscada desde entonces. Cynthia García, quien da clases en la Facultad de Periodismo, cuestionó que le den espacio a la palabra de Jey Mammón, buscando en las respuestas de sus compañeros de panel cuál era el objetivo de darle aire y escucharlo. Esa pregunta, que era una crítica al canal y a Rial, más allá de plantear una discusión periodística, generó que todos los compañeros del programa le saltaran al cuello, muy enojados.

"¿La pregunta es para qué, para qué queremos escuchar a Jey Mammón?", dijo Cynthia García y estalló todo. "Yo quiero escucharlo a pero el tema es dónde. Yo quiero escucharlo en la justicia. No estoy cuestionando ni la decisión del canal ni de Jorge Rial. Yo me pongo enfrente por una cuestión de formación. Me impacta la palabra de Jey Mammón hablando de él, ¿para qué lo ponemos al aire? Es el victimario de un delito aberrante contra un niño", dijo. Mariano Hamilton se defendió recordando que "aún los genocidas tuvieron el derecho a defenderse" y Duggan explicó que Jey había perdido sus derechos y tuvo consecuencias por lo que hizo. Por lo que ahora tenía el derecho a defenderse.

"Yo simplemente estoy poniendo sobre la mesa un debate. Yo no lo entrevistaría, es una decisión editorial", insistió Cynthia García en el canal que promocionaba la nota. Cuando le dijeron que la idea era escuchar la dos campanas, lanzó: "No existen las dos campanas, hay una sola campana. Que se defienda en la justicia, pero no quiso defenderse en la justicia. ¿Por qué le vamos a dar el contexto a defenderse en la televisión?".

"Por la justicia claramente no, pero ¿por la sociedad vos no pensás que está condenado?, lo rajaron de todos lados los lugares donde laburaba, no va a poder conseguir un put... laburo en ningún lugar del mundo", dijo Mariano Hamilton, y su compañera tiró la frase que desató la guerra: "Miren la solidaridad que está generando en ustedes". Después de eso, no hubo vuelta atrás. Todos se enojaron, la acusaron de usar golpes bajos, y la pelea terminó con la periodista llorando y pidiéndoles perdón si los había ofendido por cuestionar la entrevista.