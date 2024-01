La polémica defensa de Flor Peña a Jey Mammon: "Lo condenaron sin pruebas"

En medio de la reaparición en el mundo del espectáculo de Jey Mammon, Florencia Peña defendió a su colega tras la denuncia por abuso sexual de Lucas Benvenuto. La actriz afirmó en una entrevista que Jey Mammon "sufrió una condena sin poder defenderse".

"Yo lo conozco mucho a Jey, lo quiero mucho y han sido meses muy duros para él, y yo sabía que en algún momento la verdad iba a salir a la luz. Él tuvo una relación con ese chico, de muchos años. Creo que la condena que él sufrió es absolutamente injusta, se lo condenó sin ninguna prueba", afirmó la actriz en diálogo con Socios del Espectáculo.

Además, agregó: "Yo estoy siempre del lado de las víctimas, pero cada caso es particular, y este caso fue muy particular, donde Jey sintió una condena social muy grande sin que él pudiera defenderse".

"Yo vi los mensajes, escuché los audios, él sabía que esto iba a pasar en algún momento, había detrás de esto algo complejo, Lo único que tengo para decirles de esto es que Jey es un tipo bueno, de buen corazón, que jamás le hizo daño a nadie", continuó.

Para concluir, afirmó de manera concisa: "Yo hablo de mi amigo y me la banco como me la banco siempre, porque yo no saldría a decir esto si no creo realmente en esto.

"La verdad no tiene fecha de vencimiento, por eso hay que tener cuidado cuando uno tira mier...al cielo porque la verdad no tiene fecha de vencimiento y mucho menos en cuestiones como éstas", cerró.