Huracán y San Lorenzo juegan otra edición del clásico porteño

San Lorenzo, uno de los cuatro punteros al inicio de la sexta fecha, y Huracán, único invicto de la Liga Profesional de Fútbol (LPF), disputarán este domingo un atractivo clásico en el estadio Tomás Adolfo Ducó de Parque de los Patricios. El tradicional cruce porteño comenzará a las 19:15 bajo arbitraje de Facundo Tello.

Como hace tiempo no sucedía, Huracán y San Lorenzo llegan al clásico encumbrados, con presentes similares y la expectativa de un triunfo que pueda fortalecerlos en la pelea por los primeros lugares. El "Globo", además, lo hace en medio de su intento por acceder a la fase de grupos de la Copa Libertadores de América para lo que debe superar una próxima llave ante Sporting Cristal de Perú. Después de eliminar a Boston River de Uruguay en la Fase 2, el equipo de Diego Dabove se aseguró al menos su presencia en la Copa Sudamericana, competencia en la que también está clasificado su máximo rival.

Huracán asimiló de buena manera la partida de Franco Cristaldo, máxima figura de la temporada anterior, y la ausencia de Lucas Merolla, líder defensivo que no es tenido en cuenta por negarse a renovar el contrato que vence el 30 de junio venidero. El equipo mantuvo su orden táctico apuntalado por la pareja de mediocampistas centrales (Federico Fattori-Santiago Hezze) y mostró un poder de fuego que lo puso entre los más goleadores de la competencia local (10 tantos a favor). El ciclo Dabove acumula 35 partidos con un rendimiento del 62% de los puntos: 17 victorias, 14 empates y 4 derrotas. La última caída fue el 23 de octubre pasado ante Patronato en Paraná y de local no pierde desde julio del año pasado (0-1 vs. Gimnasia y Esgrima La Plata).

Por su participación internacional y la serie disputada por Copa Argentina, Huracán es el equipo con mayor desgaste acumulado en lo que va del año. Después del clásico, recibirá el jueves a Sporting Cristal, visitará a Estudiantes de La Plata el domingo y nuevamente el jueves de la semana siguiente definirá la eliminatoria copera en Perú.

Los números de Rubén Darío Insúa en San Lorenzo son similares: 14 victorias, 13 empates y 5 derrotas en 32 encuentros oficiales, lo que arroja una capitalización del 57% de los puntos disputados. El "Ciclón" ganó 9 de los últimos 11 compromisos que afrontó, racha que inició justamente frente a Huracán tras vencerlo 1-0 en el Nuevo Gasómetro el 1 de octubre de 2022 por la pasada LPF. En el actual torneo, San Lorenzo ganó 4 de 5 partidos y se convirtió en puntero junto con Defensa y Justicia, Lanús y Talleres de Córdoba. Este domingo defenderá esa condición en una cancha donde no gana desde 2017 (1-0 con gol de Marcos Angeleri).

Sus últimas dos visitas terminaron con derrota (2-0 en 2020 y 2-1 en 2021), aunque hay un antecedente que sus hinchas recuerdan con placer: la eliminación por penales en la extinta Copa de la Superliga 2019, que se concretó en el Palacio después de empatar sin goles en el tiempo reglamentario.