Más gente, menos ventas: el balance de los textiles tras el fin de semana largo

Si bien durante el fin de semana largo Mar del Plata fue la localidad de la costa atlántica más elegida por los turistas, los números no se trasladaron a la cantidad de ventas en los locales de indumentaria. Ya lejos del monopolio de la industria textil que supieron tener en la ciudad en la década del ‘70, los fabricantes locales aseguran que el buen tiempo y los precios altos fueron determinantes para que cayeran las transacciones durante los cuatro días de Semana Santa.

Ese fue el balance que trazó este lunes el presidente de la Cámara Textil, Guillermo Fasano, en diálogo con 0223. “Se nos retrasó el frío, que nos hubiese venido bien, y los turistas disfrutaron mucho, pero a los comercios fueron poco”, sintetizó el empresario al mencionar las razones por las cuales el saldo no fue el esperado.

Más allá de la cuestión climática, el empresario hizo hincapié en la “situación general de baja del poder adquisitivo de la gente”, sumado al “aumento desmesurado de los precios”, factores que el sector no tiene posibilidad de controlar. “Nosotros no somos formadores de precios, sólo trasladamos a los precios los aumentos de los insumos, y la gente pregunta y se va”, dijo.

Respecto de cómo se definen los valores de la mercadería, Fasano dijo que “lo que se debería hacer” es “poner los precios en función de los costos, gastos y márgenes de ganancia”. No obstante, reconoció que no es lo que sucede en los hechos. “Lo que se está haciendo ahora es cualquier”, sostuvo y explicó: “En mi empresa tenemos 180 productos y todos los días remarcan los insumos. ¿Cómo hacemos para hacer un análisis de costos de 180 productos en una Pyme? Es imposible. Entonces uno va indexando esto y va aumentando 'por las dudas'. Con esta inflación no se puede trabajar, no hay ningún análisis serio que se pueda hacer en una situación de este tipo”.

Por otra parte, Fasano mencionó que si bien “persiste la calidad del suéter marplatense”, cada vez hay más competencia, sobre todo, en Buenos Aires. “Vino más gente pero, en el mejor de los casos, se vendió lo mismo”, sentenció.