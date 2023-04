Gastronómicos están conformes con Semana Santa pero dicen que vino menos gente: “No fue como el 2022"

Terminó Semana Santa y el balance que realizan desde el sector gremial de la hotelería y la gastronomía es satisfactorio, aunque admiten que hubo menos turismo que en años anteriores.

Pablo Santín, secretario general de la Uthgra Mar del Plata, consideró que la actividad en los hoteles por el feriado extralargo “estuvo muy bueno, con una ocupación que superó el 60% y en algunos casos al 80%, sobretodo en los 5 estrellas”.

“Estuvimos haciendo operativos en varios establecimientos y había mucho trabajo, que fue parejo en los distintos sectores de la ciudad. Hubo muchísimos trabajadores eventuales que fueron convocados. Y esto nos genera un buen panorama de cara a las próximas vacaciones”, evaluó el dirigente en declaraciones a 0223.

En relación a la gastronomía, Santín destacó que los restaurantes “trabajaron muy bien, especialmente los del puerto” y que las cervecerías y bares “estuvieron siempre llenos”.

“Hubo muchísimo trabajo pero no fue como el año pasado, que con el Previaje, no entraba ni un alfiler. Ahora se notó que hubo mucho turismo, pero no fue tan explosivo como las Semana Santa de años anteriores”, reflexionó y agregó: “Siento que en esta hubo mucho trabajo pero no fue el esperado”.

A modo de análisis, el titular de la Uthgra local analizó algunas variables como la fácil accesibilidad a los pronósticos del tiempo. “Este feriado el clima fue muy bueno y esto hace que desde hace unos años el sistema de reservas hoteleras sea muy diferente porque si cambia el clima y va a estar bueno, vienen todos a último momento, algo que no pasó ahora. Mientras que si el pronostico dice que va a llover, no vienen”, analizó.

“La situación económica sin duda que tiene un poco que ver. Si bien por el dólar la gente no viaja afuera y viene acá, en líneas generales, termina repercutiendo en la economía general. Y afecta un poco el turismo”, concluyó Santín.