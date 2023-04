Presentan "El que nunca se rindió", el libro con la historia de Quilmes en la Liga Nacional

Quilmes de Mar del Plata celebra este miércoles 12 de abril sus 101 años de vida institucional y deportiva, y la fecha es la excusa perfecta para la presentación oficial de "El que nunca se rindió", el libro escrito por los periodistas Sebastián Arana y Martín Pellegrinet que recopila en una gran investigación de 430 páginas la historia -repleta de avatares- del "Tricolor" en la Liga Nacional de Básquetbol y el ascenso, entre 1987 y 2022. También viene con un apéndice estadístico digital con todos los partidos jugados por el club en su historia.

El acto se desarrollará a las 19, en el mítico gimnasio "José Martínez" de la sede quilmeña, ubicada en Luro y Guido.

Los autores volvieron a reunirse para una nueva aventura editorial, luego de la publicación en 2016 de "Una historia de locos", el camino de Peñarol en la Liga Nacional. Así, cierran el círculo perfecto de los dos grandes protagonistas del básquetbol marplatense. Gestionado y solventado por ellos mismos -diseño, impresión, distribución-, "El que nunca se rindió" se puede conseguir únicamente contactando a los periodistas en sus redes sociales.

Sebastián Arana, redactor en deportes del diario La Capital desde 1995 y uno de los más destacados periodistas de la ciudad, contó a 0223 cómo fue la realización del libro de Quilmes, cuyas entrevistas a todos los grandes protagonistas se realizaron en 2019, y recién a fines de 2021 y durante 2022 por el freno que impuso la pandemia se terminó de escribir. "El título del libro fue lo último que se decidió. Costó elegirlo. Pero nos dimos cuenta durante el proceso de escritura, incluso charlando con quilmeños, lo orgullos que ellos se sienten de no haberse ´bajado´ nunca de la Liga Nacional (es decir, retirarse de la competencia cuando la economía fue una dificultad). De su capacidad de resistencia, de encajar a los golpes. Porque la verdad es que les pasó de todo", sostuvo el también excomentarista radial en LU6 Radio Atlántica.

Y claro que la historia de Quilmes desde 1987 al presente en el básquetbol, entre pasiones, grandes jugadores y sufrimiento, tuvo ´de todo´. Arana hace un resúmen rápido: "Cuatro descensos y todos de local; la supremacía de Peñarol en el clásico; un ascenso perdido en San Luis en 1989 a punta de pistola; también por aquella famosa asamblea del día 13 donde Peñarol mocionó para respetar el reglamento y mantuvo la competencia con 14 equipos y no con 16, lo que le hubiera permitido competir a Quilmes; equipos armados con muchas pretenciones y que no dieron la talla; el mejor equipo que pudo armar, descendió", comenzó. Y agregó: "Le pasaron cosas muy locas. También hubo equipos que armaron sin demasiadas expectativas que terminaron llegando muy lejos. Un accidente en una ruta en Santa Fe, en una Liga que venían muy bien (temporada 2005/2006), volviendo de una gira por Formosa y Corrientes y le dejó el equipo desmantelado durante un mes y pico. Muchas cosas de esas y sin embargo, siguen y siguen".

CÓMO CONSEGUIR EL LIBRO

"El que nunca se rindió" no estará disponible en librerías. Únicamente se podrá conseguir contactando a sus autores mediantes sus redes sociales, gestionando el pago y la entrega. En Twitter, en las cuenta @sebarana71 y @soyelpelle; en Facebook, escribiendo a Sebastián Arana.

Sebastián Arana sostiene que "estructuralmente, desde 2008 aproximadamente, es que Quilmes no está en condiciones de jugar en ´A´. Tuvieron muchas dificultades para mantenerse en la máxima categoría". A la hora de la pregunta de por qué todo costó tanto para el club de Luro y Guido, el autor sostiene que algunos dirigentes hicieron como autocrítica que faltó más unión entre quienes comandaron el club. Pero él va más allá: "en realidad a Quilmes lo que lo complica es la falta de un empresario fuerte atrás. Cuando empiezan los problemas económicos de Oscar Rígano, que siempre estuvo desde adentro o desde afuera, ahí los problemas se agravaron. En realidad Quilmes hizo la Liga con solvencia mientras Rígano estuvo a cargo de todo: desde 1987 a 2001, no tuvo problemas. Después, de a poco, empezaron las dificultades y los equipos más austeros. Y desde 2008 en adelante, son los costos mismos de la competencia. No tener demasiada espalda, o una gobernación como en las provincias, eso se ´lo come´", expresó. "La Liga nuestra tiene altísimos costos y paga sueldos muy importantes, que después no recupera. En el básquet profesional argentino es muy cómico: le cierra a los jugadores, los técnicos, los árbitros, hasta a algún periodista. Solo no le cierra a los clubes. Fue siempre así, pero ahora peor. Antes la televisión te cubría media Liga o más. Ahora el aporte es irrisorio", puntualizó con razón.

Milton Bell y "Huevo" Sánchez en Once Unidos.

Realizar un libro con tanta información y anécdotas en el medio significa atrapante para el autor, y lo será para el lector, en especial el fanático del "Cervecero". "El que nunca se rindió" cuenta pormenores de situaciones vividas por cada plantel en sus convivencias, los contextos dirigenciales, detalles notablemente precisos de las campañas y estadísticas, las inolvidables noches en Once Unidos. Se derrumban y confirman viejos ´mitos´, se conoce más de cerca a los protagonistas. Eduardo Dominé, Milton Bell, Byron Wilson, Oscar ´Huevo´ Sánchez, Rubén Wolkowyski, Diego Cavaco, Pablo Gil, Eduardo De La Fuente, Facundo Piñero, Leandro Ramella, Maxi Maciel, Luca Vildoza -la ´joya´-, entre otros grandísimos nombres pasan lógicamente por estas páginas.

"Me encontré con muchas historias, muy divertidas, sobre todo las relacionadas a los jugadores americanos, que siempre son de novela. Hay algunos episodios que conocía de arriba y ahora las supe con mayor profundidad", sostiene Arana a la hora de recordar algunos pasajes. Pero se detiene en una temporada particular, la 1997/1998: "La historia de la campaña del primer descenso, los pormenores, los detalles de la convivencia, son de verdad increíbles. Lo mal que se llevaba ese equipo, pensás no puede ser. Diego Cavaco, que era un pibe por entonces, nos dijo ´las cosas que viví esa temporada no las volví a vivir en mi carrera ni por asomo. En todos los grupos que estuve intenté que las cosas se dijeran de frente, se charlaran, no se armaran bolas de nieve, cara a cara en el vestuario.´. Y Leandro Ramella, que era el segundo asistente de aquel equipo, coincidió al decir ´Nunca ví que un equipo se llevara tan mal´. Y en su caso, un tipo analítico y muy inteligente, contó que le sirvió para toda su carrera. Fueron experiencias que lo marcaron mucho. Esos pormenores le dediqué un capítulo muy grande que era un desperdicio resumirlo o acotarlo", sentenció.

"También el libro me sirvió para cambiar impresiones de algunos protagonistas, como el expresidente Pablo Zabala, por sus formas, o la comunicación de la economía del club que tenía. Pero después charlando con él y con Ramella, que fue su técnico gran parte del tiempo más allá que terminaron mal, detrás de la cáscara había una idea de proyecto deportivo interesante. Zabala no perdió a los mejores proyectos en cuanto a jugadores del club. En otras gestiones, se perdieron, como el caso de Selem Safar. Es el más paradigmático. Lo dieron siempre a préstamo y lo perdieron. Y lo terminó disfrutando Peñarol, y llegó a jugar con la Generación Dorada un Mundial y darle la clasificación a los Juegos de Río", añadió. "Zabala dijo ´tenemos a Vildoza, Vildoza juega. Podemos traerle a alguien que lo acompañe pero no lo tape. Lo tenemos a Gallizzi, que juegue. Que venga Diego Romero para que lo moldée. Había un proyecto deportivo que buscaba darle desarrollo a los pibes del club, buscaba jugadores queridos por el hincha como Maxi Maciel. Se buscó mantener un equipo en el tiempo. Con Ramella de técnico, echaron solo a un extranjero en cuatro años. Había coherencia."

"El que nunca se rindió" ya está entre las manos de varios simpatizantes que lo adquirieron en la preventa, y es un registro que sin dudas ya enriquece la historia deportiva de la ciudad.