Raverta: "No podemos retroceder a tiempos donde la oscuridad impone las reglas de juego"

La titular de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), Fernanda Raverta, ratificó su aspiración de llegar a la intendencia en las próximas elecciones y aseguró que Mar del Plata prontito "va a ser La Feliz para quienes vivimos acá si logramos gobernarla".

La funcionaria marplatense fue la primera de las oradoras en el cierre del tercer Congreso Provincial de Salud, que también contó con la participación del gobernador Axel Kicillof y el ministro de Salud, Nicolás Kreplak.

"Vale la pena pensar siempre en el porqué, en el porqué estamos acá, en el porqué decidimos trabajar en función de los demás, en porqué nos comprometimos con un proyecto político, una fuerza que cree poderosamente en el amor, en el amor hacia los demás, en el amor a la comunidad, en el amor a la militancia, a eso que supera las inteligencias individuales para construir un horizonte y un destino común", expresó Raverta.

Con esa introducción, la titular de Anses se adentró en el escenario que plantea para las próximas elecciones y advirtió que "vienen tiempos en donde parece que el odio se pone de moda". "No podemos retroceder a tiempos donde la oscuridad impone las reglas del juego", pidió, y recordó al respecto el atentado fallido que sufrió la vicepresidenta Cristina Kirchner el 1 de septiembre, en la puerta de su departamento en Recoleta.

"Hay algo que es mucho más fuerte y hay algo que es mucho más poderoso que es la convicción. La convicción de quienes estamos seguros de que no hay ningún funcionario, que no hay ningún ministro, que no hay ningún gobernador que pueda hacer y transformar la realidad solo o sola", aseguró.

En este marco, la principal referente local del PJ recordó que esta semana se comenzaron a tramitar las jubilaciones para las personas que no cumplían los 30 años de aporte. "Pudimos empezar a jubilar y la verdad es que ya llevamos más de 10 mil inicios en lo que van de estos primeros cuatro días de jubilaciones. Estuvimos jubilando por todo el país", valoró.

"Lo último que quiero decir es que a mí me emociona compartir un escenario con Axel Kicillof, porque es el de los nuestros que nos da ese orgullo que cuando lo vemos, que cuando lo escuchamos, que cuando dice lo que siente y lo que piensa, dice lo que sentimos cada uno de nosotros", afirmó Raverta, y concluyó: "Así que gracias Axel por estar en Mar del Plata, bienvenido a La Feliz para quienes nos visitan, que prontito va a ser para La Feliz para quienes vivimos acá, si logramos gobernar esta ciudad".