Milei pidió una interna con Patricia Bullrich después de que Carrió criticara a Macri

El diputado libertario y precandidato a presidente, Javier Milei, pidió competir en una interna con la titular con uso de licencia del PRO, Patricia Bullrich, pero en un espacio diferenciado. "Si ella gana, acompaño", planteó el fundador de La Libertad Avanza.

"Estoy dispuesto a una interna con Bullrich en un nuevo espacio. Si gana ella, acompaño", planteó en una entrevista que brindó a Radio Rivadavia, y agregó: "Y si gano yo, podría convocar gente de su espacio y equipo. Con Macri también lo haría".

No es la primera vez que el libertario desliza la posibilidad de compartir espacio con Patricia Bullrich, pero siempre bajo la aclaración de conformar un espacio diferenciado, por fuera de Juntos por el Cambio al que considera "una coalición destinada al fracaso.

“Estamos a tiempo de crear un partido e ir a una interna con Patricia Bullrich, el que gana conduce y el que pierde acompaña. Sería darle una solución más pura”, aseguró el aspirante de a la presidencia de la Nación al tiempo que aclaró que “no hubiese aceptado una fórmula con Patricia [Bullrich] dentro de Juntos por el Cambio”.

A su parte, la titular del PRO coquetea con la chance de sumar al economista, pero ha desechado anteriormente la posibilidad de competir por fuera de la principal coalición oficialista.

El diputado de La Libertad Avanza dedicó elogios al expresidente Mauricio Macri luego de haberlo defendido de las críticas de la titular de la Coalición Cívica - ARI, Elisa "Lilita" Carrió. “Cómo no voy a convocar a alguien que tiene la experiencia y que hizo un excelente trabajo a nivel internacional. Habría que crear una figura para aquellos que pasaron por la presidencia de un modo digno, que tenga una suerte de cargo como representante del país. Macri lo hizo fabulosamente bien”, indicó.

"Traidores y arrastrados", tuiteó Milei al citar los dichos de Carrió, días después de haber calificado de lo mismo al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. "Esto son los políticos casta argentos. Se colgaron de Mauricio Macri durante 20 años para robar cargos y ahora lo escupen. Nada bueno puede salir de un traidor", sostuvo, luego de que Carrió asegurara que Macri desea abandonar Juntos por el Cambio para unirse al diputado libertario.

En el marco de la interna, la ex diputada nacional afirmó también que le parece una "injusticia" que digan que no está apoyando a la coalición opositora, y expresó: "Apoyé al gobierno de Macri, pese a no estar de acuerdo con muchas cosas de su gestión".

“Me parece horrible que hoy que Mauricio Macri se corrió de la contienda, lo estén escupiendo. El Gobierno de Macri no pudo avanzar porque el radicalismo, la Coalición Cívica y el ala blanda del PRO le tiraban para atrás”, cargó el libertario.

Días atrás, el legislador respaldó a Macri en su enojo con Rodríguez Larreta, luego de que anunciara elecciones concurrentes en la ciudad de Buenos Aires. "No solo entiendo entiendo el enojo de Macri sino que estoy de acuerdo", afirmó, y concluyó: "Larreta se muestra como distinto y es un político casta más. Comparto el enojo de Macri, y digo que acaba de traicionar al que creó el movimiento, al que lo sacó del pozo. Hoy le pone un puñal en la espalda. Es evidente la traición. Me indigna".