Un participante de Gran Hermano atacó a su ex con un cuchillo, pero el novio se lo sacó y lo apuñaló

Un exparticipante de la edición 2015 de Gran Hermano con antecedentes por violencia de género se encuentra en grave estado y detenido luego de haber increpado a su expareja y al actual novio de ella con un cuchillo, quien logró desarmarlo y lo apuñaló, por lo que también terminó apresado, en un episodio ocurrido en el barrio porteño de Palermo.

El ataque se registró el pasado viernes cerca de las 22:30. El influencer Franco Coronel se encontraba junto a su actual pareja llegando al domicilio de ella cuando ambos fueron increpados por Eloy Ayrton Rivera, exGran Hermano y con un paso por el ciclo "Combate", quien tenía un cuchillo tipo tramontina en sus manos. La pareja de Coronel, una modelo e influencer, explicó que Rivera es su exnovio y que tenía, por denuncias previas, una perimetral que le impedía acercarse a ella.

Pese a ello, la joven relató que vieron a Rivera acercarse con un cuchillo y así fue que entre él y Coronel se desató una pelea. Según las fuentes, en el marco de esa lucha, Coronel le quitó el cuchillo a Rivera y le realizó cortes a la altura del hombro izquierdo, en la zona derecha del tórax que provocó una lesión en el pulmón y en la oreja de ese mismo lado.

Tras dar aviso al 911, se hizo presente un patrullero de la comisaría 14B de la Policía de la Ciudad y una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), que trasladó a Rivera al Hospital Fernández. Voceros judiciales confirmaron a Télam que Rivera se encuentra internado en estado reservado con consigna policial a la espera que pueda prestar declaración indagatoria frente al juez Martín Peluso, a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 9.

El delito que se le imputó a Rivera es el de "desobediencia y homicidio en tentativa", aunque el juez se encuentra recabando información más detallada del hecho. El magistrado también resolvió dejar detenido a Coronel por "tentativa de homicidio", al evaluar que "no se limitó solo a desarmarlo y defenderse, sino que lo dejó malherido", según reveló a Télam una fuente con acceso a la causa.

La joven afirmó que Rivera tenía denuncias previas de violencia de género y que había una restricción de acercamiento hacia ella. De hecho, el polémico exparticipante de Gran Hermano ya había tenido violentos y confusos episodios con otra pareja, Candela Díaz, en 2019, cuando intentó asesinarla en Playa del Carmen, y en sus poco felices participaciones en la TV intentó defenderse pero habló de experiencias paranormales, de su relación con las drogas y el rol de los illumnatis, y aseguró que hablaba con espíritus.

“Estábamos discutiendo y tenía que asustarla, ella tenía que sentir el miedo de que iba a morir para poder salvarla de todos los males. Se encerró en el baño cuando me vio que me acercaba con un cuchillo, y atravesé la puerta con el cuchillo. A ella no le pasó nada, solo quería que sienta miedo y yo sentí su miedo”, contaba Eloy Rivera en enero de 2020 en diálogo con PrimiciasYa tras la fuerte discusión con su exnovia ocurrida a fines de diciembre de 2019.