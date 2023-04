Vecinos de zona norte denuncian que una comisaría cierra de noche y "es tierra de nadie"

Hartos de los sucesivos hechos de inseguridad, vecinos de los barrios Alto Camet y Las Dalias de la zona norte de Mar del Plata alzaron la voz y apuntaron contra las autoridades policiales por la situación que acusan: aseguran que los delincuentes roban con una "facilidad enorme", casi no hay patrullajes y que inclusive la comisaría cierra durante la noche.

Adriana, una vecina del lugar, describió visiblemente angustiada la situación que atraviesan los habitantes de Alto Camet y Las Dalias. "Pasan días en los que no vemos un solo patrullero en ningún momento del día", le contó a 0223.

La vecina confió que un móvil policial fue incapaz de acercarse a un domicilio tras un llamado al 911, acusando que la dirección no existía. "Desconocen el barrio. Indudablemente no pueden cuidarnos", aseguró.

La mujer indicó que en reiteradas ocasiones se han acercado en horas de la noche a la comisaría decimoquinta, con jurisdicción en la zona, a radicar distintas denuncias y se encuentran con la dependencia "completamente cerrada".

Gustavo, otro vecino, aseguró que los efectivos policiales "no patrullan, no andan ni caminando". "No hay nada de seguridad en la zona. De tarde el barrio es tierra de nadie. Están robando con una facilidad enorme", lamentó.

Además, el hombre apuntó contra el secretario de Seguridad de la Municipalidad de General Pueyrredon, Martín Ferlauto, y el Foro de Seguridad. "Nos prometieron que se iban a mover pero nadie hace nada", cuestionó.

Según señaló Horacio, un tercer vecino, en la zona se registran a cualquier hora del día mayormente hurtos de automotores como también entraderas. "La gente está harta del tema. Ya no hay medida de seguridad que alcance: ni cámaras, ni perros ni rejas", exclamó.

"Esto nos condiciona y limita a una vida que no queremos. Necesitamos tranquilidad y esperamos soluciones de la Justicia y de la Policía. No podemos vivir más de esta manera", completó.

La comisaría en cuestión se encuentra emplazada en el interior del Parque Camet. La dependencia - anteriormente ubicada sobre la ruta 11 - fue reubicada allí en septiembre de 2021 a pesar de la férrea oposición de los vecinos.