"Elijo a quien le doy mi tiempo": Cande Tinelli se separó de Santiago Urrutia y dejó una reflexión

A fines de marzo, Cande Tinelli blanqueó su romance con Santiago Urrutia. La pareja se mostró muy enamorada en las redes sociales y compartió fotos de un viaje a Europa. Si bien todo parecía ir muy bien, ahora la relación llegó abruptamente a su final.

La hija de Marcelo y el piloto viajaron hace muy poco a Europa y compartieron con sus seguidores capturas del viaje en el que se mostraron enamoradísimos. Incluso, él la acompañó en la internación de la influencer por una alergia que la dejó hospitalizada.

Fue Ángel de Brito el encargado de confirmar la ruptura de la pareja. “Todo bien, pero ya no están juntos. Solteros nuevamente”, contó el conductor de LAM (América TV). Por su parte, Cande contó la noticia con un crítico mensaje en sus redes sociales: “Toca cuidarse el alma a solas”.

Otra de las frases que compartió la hija del conductor, fue: "No me quiero rodear de personas que me absorben energía. Elijo a quien le doy mi tiempo. Me valoro muchísimo más porque entendí que es un honor poder estar conmigo".