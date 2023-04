Radriografía de bolsillo: ¿de qué trabajan y cuánto ganan los argentinos?

¿Cuánto necesita una familia tipo para no ser considerada pobre? La respuesta: 191.228 pesos según los datos que el INDEC publicó recientemente sobre la canasta básica alimentaria y total. Es un aumento del 8% con respecto al mes de febrero. Además, se necesitan 87.719 pesos para superar el límite de la indigencia.

Los datos contrastan con los dichos de los transeúntes que respondieron a esta encuesta. Ganar lo básico no parece tarea fácil sobre todo considerando que las canastas que mide el instituto de estadísticas no contienen el valor de un alquiler, con lo cual la mayoría de las familias deben sumar a esas canastas lo que abonan mensualmente para la vivienda y allí poder concluir en qué escalón se encuentran de poder adquisitivo.

El ajuste de los gastos para llegar a fin de mes es evidente por esta primera parte del año. Son datos que se suman a la alta cifra de inflación que se reveló en los últimos días: 7,7% para marzo y un acumulado interanual de 104,3%.

Está claro que la aceleración de la inflación en alimentos, que llegó a 9,3% en el tercer mes del año, tuvo su efecto en la canasta básica total (CBT) y en la canasta básica alimentaria (CBA), que establecen estos umbrales de pobreza e indigencia.

Por ende lo que denomina el Instituto como “familia tipo” - compuesta por un hombre de 35 años, una mujer de 31, un hijo de 6 y una hija de 8- necesitó 191.228 pesos para no caer en la pobreza. Además de la suba del 8% con respecto a marzo, este avance implica una variación interanual de 113,2%. En el caso de la canasta básica alimentaria de marzo para ese mismo grupo familiar, en tanto, se ubicó en 87.719 pesos, un 9% por encima del mes anterior y una variación interanual de 210,1%. Esta canasta se determina tomando en cuenta los requerimientos normativos kilocalóricos y proteicos imprescindibles para que un varón adulto de entre 30 y 60 años, de actividad moderada, cubra durante un mes esas necesidades.

Las variaciones de ambas CBA y CBT acumulan en el primer trimestre del año aumentos del 30,6% y 25,4%, respectivamente.

Si uno activa el buscador de Google y escribe de qué trabajan los argentinos, las respuestas mediante links informativos son variadas:

“Según un informe 3 de cada 10 docentes de primaria trabajan en más de una escuela”

“Unos 30 mil profesionales de informática trabajan para el exterior”

“Crece la cantidad de argentinos que trabaja para el exterior”

“Unas 8 millones de personas no estudian ni trabajan en Argentina”

¿Cuánto se pide y cuánto se ofrece?

En general el salario en épocas de crisis profundas no puede ganarle a la inflación a pesar del esfuerzo por acordar y cerrar paritarias que se acerquen a la evolución de precios. Como consecuencia de las subas constantes de costos en Argentina, los candidatos que se presentan a las búsquedas laborales tienen que subir sus pretensiones salariales mensualmente.

De acuerdo a un informe del mercado laboral realizado por Bumeran, en los últimos 12 meses el incremento del requerimiento salarial superó a la inflación del mismo período. No se trata de altas pretensiones sino de sueldos bajos ofrecidos y convalidados que no alcanzan a cubrir lo básico o si llegan a hacerlo, lo hacen a partir de una fina ingeniería que implementa la familia para que no falte nada en los 30 largos días que dura el mes.