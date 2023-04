CFK pidió revisar el acuerdo con el FMI y cuestionó la dolarización: "Es peor que la convertibilidad"

La vicepresidenta Cristina Kirchner apuntó hoy contra la "receta" del Fondo Monetario Internacional (FMI) y se refirió al debate por la dolarización, lo que consideró "peor que la convertibilidad".

"Ningún argentino de bien puede ignorar el lastre que es haber vuelto del Fondo Monetario Internacional. Nadie con honestidad intelectual", afirmó la titular del Senado sobre el convenio con el organismo financiero.

Según consideró, "ese acuerdo que se firmó es inflacionario porque es una política enlatada que se aplica con una receta monotemática a todos los países", por lo que afirmó que en el futuro "va a haber que discutir que las sumas que se paguen al Fondo estén atadas con un porcentaje al superávit comercial".

"Las políticas del FMI no han dado resultado en ningún lado", enfatizó la vicepresidenta, al encabezar la presentación de la Escuela Justicialista Néstor Kirchner (EJNK) en el Teatro Argentino de La Plata.

A la vez, hizo mención al debate que elevó el diputado y precandidato presidencial Javier Milei sobre la dolarización de la economía en la Argentina, algo que evaluó "peor que la convertibilidad" y "no frena la inflación".

"La historia de la República Argentina es la historia de la dolarización. Me gustaría analizar eso: nos vienen a decir que lo que fracasó años atrás hoy puede ser la solución", destacó la vicepresidenta.

En ese tramo de su discurso, la dirigente apuntó contra el economista Emilio Ocampo, elogiado por el precandidato liberal, por querer utilizar "activos y pasivos del Banco Central y del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de Anses", e indicó que muchas de las "principales empresas argentinas" tienen acciones en ese fondo.

"Quieren transferir el Fondo de Garantía de los Jubilados. Tiene muchos bonos pero tiene otras cosas. Tiene participación accionaria de las principales empresas argentinas", señaló la vicepresidenta en referencia a una nota del medio Infobae al economista Ocampo que defiende la dolarización en la Argentina.

"Estamos discutiendo lo que fracasó hace 20 años y los dirigentes del otro sector políticos, de lo que hoy es la alianza que alguna vez fue gobierno también son funcionarios por los que la gente pidió que se vayan todos", recalcó.

"Somos un país industrial, con energía nuclear. Si vemos lo que pasa en Ecuador, la inflación no para con la dolarización. Como no emite moneda, no hay posibilidad de tener una política monetaria, como la tuvimos con el Covid para hacer frente a los gastos de salud y vacunas", agregó.

La líder del Frente de Todos endureció el discurso y recordó hoy que con la convertibilidad de los '90 "no solamente estallaron los patrimonios de los que tenían" ahorros en los bancos, sino que también "estuvieron a punto de fundirse las principales empresas argentinas".