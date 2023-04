Kicillof dice que las propuestas para dolarizar la economía son "una cañita voladora para llamar la atención"

El gobernador Axel Kicillof participó este miércoles de un Congreso Nacional que organizó la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) en Mar del Plata y llamó a “romper en la calle la proscripción” que acusa contra Cristina Kirchner tras la condena que recibió en diciembre del año pasado por hechos de corrupción.

“Cuando nos quieren tirar el Código Penal, el Código Civil, o incluso a veces la constitución mal interpretada en favor de los poderosos, esto no se discute en una oficina sino que se termina resolviendo en la calle y cuando hay una proscripción del peronismo también se tiene que resolver en la calle”, sostuvo el mandatario bonaerense, al disertar en el Hotel 13 de Julio.

En su extensa intervención, Kicillof recordó lo que fue el proceso de estatización de YPF y también evocó la polémica sobre la “gestapo antisindical” que se buscó conformar durante la gestión de Maria Eugenia Vidal. “Así se llamaban a los servicios de Hitler en la Alemania nazi. Y no tengo que explicarles a ustedes cuáles eran los métodos ni los resultados que tuvo esta ‘Gestapo”, dijo.

El jefe de Estado provincial insistió en que hay sectores de la oposición que buscan “perseguir a dirigentes sindicales y políticos no por vico o hobby sino porque van en contra de la representación política”. “Si van en contra de los dirigentes, es porque van en contra de aquellos a quienes representan, aquellos a quienes defienden”, razonó.

Una vez finalizado el Congreso, Kicillof también respondió algunas preguntas de la prensa y profundizó las críticas a la oposición. En particular, los dardos estuvieron dirigidos a Patricia Bullrich, la referente del PRO que habló de “dinamitar” para buscar soluciones, y Javier Milei, el dirigente de La Libertad Avanza que reitera su intención de “dolarizar” la economía nacional.

“Ahora si a vos te dicen, bueno, ¿esto cómo se resuelve? Dinamitando qué sé yo, explotando no sé qué, y quedándonos sin soberanía, sin moneda, no sé, yo no veo un vínculo de los problemas reales de la gente con esas propuestas que sí, que son como digo, llamativas, parece que son una gran idea, pero después ves donde se aplicó y es un desastre”, reprochó el gobernador.

Kicillof, en este sentido, abogó un debate electoral que trate de “dar respuestas y soluciones a las situaciones reales que tenemos más allá de la originalidad o el estruendo” de algunas declaraciones políticas. “El debate que realmente tenemos que dar es el de recuperar el poder adquisitivo”, puntualizó.

Y sobre la dolarización de la economía, el exministro de Economía dijo que todavía no hay visto “una propuesta seria de ningún tipo”. “Hay muy poquitos países que tienen ese sistema, que han abandonado la moneda nacional, y hay pocos países, bueno, ninguno que le haya ido bien”, sintetizó, y graficó: “Por ahora lo único que veo es esto de tirar una cañita voladora, poner un rompeportones, para si llama la atención pero nada más”.

Por último, Kicillof resaltó que “nos espera un año de debate y discusión, en el que junto a las y los trabajadores vamos a seguir impulsando un modelo que apueste por la producción, el empleo y los salarios”. “No podemos resignarnos únicamente a extraer recursos naturales: tenemos que agregar valor y distribuir la riqueza para que haya condiciones de vida digna para todos y todas”, concluyó.

El Congreso de la UOM comenzó el lunes pasado y contó con la participación de 500 delegados y delegadas de las 54 seccionales del país. Durante las jornadas de trabajo, se debatió sobre la definición de un modelo de desarrollo para la justicia social, las agendas del presente y el futuro, y el rol del sindicato ante la coyuntura nacional.