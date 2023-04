River buscará mantener la ventaja de dos partidos

River Plate, puntero de la Liga Profesional de Fútbol (LPF) y que viene de caer en el debut de la Copa Libertadores en Bolivia, visita a Huracán, por la 10ma. fecha, y buscará una victoria que lo mantenga con ventaja en la tabla de posiciones. El choque será desde las 19 en el estadio Tomás Adolfo Ducó, con transmisión de ESPN Premium y con el arbitraje de Facundo Tello.

River, líder del campeonato local y con cuatro victorias consecutivas en las últimas fechas, no tuvo un buen comienzo en la Libertadores luego de caer el último martes por 3 a 1 ante The Strongest de Bolivia, en la altura de La Paz, por el debut en el grupo D. En el equipo de Demichelis esperan al último entrenamiento de esta tarde para saber si podrán contar al menos para el banco de suplentes con el mediocampista uruguayo Nicolás De La Cruz. quien no jugó por la Copa ya que arrastra una molestia en la rodilla derecha que se produjo la semana pasada en el triunfo 1-0 ante Unión de Santa Fe, en el Monumental, por la fecha 9 del torneo local.

Huracán, en cambio, perdió los últimos tres partidos de la LPF -en la fecha 9 ante Racing en el Cilindro por 2 a 1- pero viene de golear 4-1 a Guaraní de Paraguay en la fase de grupos de la Copa Sudamericana. Para intentar frenar a River, Huracán buscará tener la "paciencia y tranquilidad" que mostró en el último encuentro por la Sudamericana ante Guaraní. El DT Diego Dabove quedó muy conforme con el rendimiento colectivo, por lo que no tocaría la formación inicial. "No creo que haya rotación para el domingo", adelantó.