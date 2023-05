Dejó a sus mellizos con la niñera y al volver uno de los bebés tenía fracturado el cráneo

Una mamá denunció ante la Justicia que dejó a sus mellizos de apenas cinco meses al cuidado de la niñera mientras ella se iba a trabajar, y cuando volvió la joven que los cuidaba se fue sin decirle nada, pero al ir en busca de sus hijos encontró que uno de los bebés tenía un enorme chichón en la cabeza. Lo llevó al hospital y los médicos le dijeron que tenía una fractura de cráneo por un fuerte golpe. El bebé sigue internado, y la madre hizo una denuncia pública acusando a la niñera de haberle mentido y reclamarle el sueldo sin importarle la salud de su hijo. La trabajadora se defendió a través de las redes y negó que ella estuviera presente cuando el pequeño se lastimó.

La madre contó lo que le ocurrió el último lunes y dijo que ya hizo la denuncia por el descuido de la joven. En un extenso posteo en sus redes sociales, Agustina, que vive en Paso de los Libres, en Corrientes, relató: “Mi bebé estaba al cuidado de la niñera, en quien yo confiaba y dejaba lo más preciado que tengo para ir a trabajar. Cuando llegué a mi casa, uno de mis hijos estaba durmiendo boca abajo y el otro despierto. Le abrí la puerta a la niñera y se fue. Cuando fui a saludar a mis bebés, alcé al que estaba dormido y me di cuenta de que tenía una pelota, un chichón enorme en la cabeza”.

“Me desesperé y la llamé para preguntarle qué le había pasado, pero ella se ofendió. Me dijo que no pasó nada y que no iba a trabajar más conmigo, que le pague urgente la plata de ella”, comentó, enojada por esa primera reacción de la trabajadora, sin importarle la salud de su hijo, al que llevó de inmediato al hospital. “Yo no quería estar peleando más con ella, quería que mi hijo esté bien. Fui al hospital y me hicieron mil preguntas, como si yo maltrataría a mi hijo, pero yo estaba realmente asustada, viendo y esperando como reaccionaba mi bebé. Toda mi familia estaba angustiada”, explicó.

El bebé quedó internado, en observación, y le hicieron tomografías para conocer la gravedad de la lesión. Los estudios demostraron que tenía una fractura de cráneo. “Mientras estábamos esperando cómo evolucionada, la muy sínica me mandaba mensajes a mi celular exigiendo su plata y amenazando con subirme el precio si no le pagaba urgente”, contó la madre. Y agregó: “Jamás preguntó cómo estaba mi bebé o por qué se le acusa de algo así. Estoy horrorizada, no sé si fue un descuido o si venía maltratándolos desde hace tiempo. Ella es madre y no se puso ni dos segundos en mi lugar”.

La mujer hizo la denuncia ante la Justicia, y lego decidió escracharla en las redes. “No puedo permitir que otra mamá pase lo que yo y mi familia estamos pasando. No duermo desde ese día que lo vi así a mi bebé. Tiene 5 meses y no habla, no se pudo defender y no me puede contar lo que le hicieron. Estoy quebrada”, cerró.

El descargo de la niñera acusada

Con la denuncia viralizada en todo Corrientes, la niñera recogió el guante y realizó su propio posteo en Facebook: negó haber maltratado al bebé, reconoció que le pidió que le pague porque “nadie trabaja gratis” y aseguró que la denunciante viralizó el tema para “hacerse famosa”.

“Salgo hablar del tema hoy porque yo primero me encargo de lo importante, que es ir y hacer una denuncia como corresponde. Yo doy la cara ahora porque yo pregunté si podía hacer mi descargo y me autorizaron que lo haga, yo no corrí a las redes a poner tremendas acusaciones sin pruebas, solamente para ganar ‘me gustas’, para hacerme ‘famosa’. Yo hace tres meses soy niñera de dos gemelos de 5 meses. Hasta el día lunes la mamá de esos bebés y toda su familia estaban encantados con mi trabajo. Lunes a las 15:30 me llama alterada preguntándome qué le pasó a uno de los gemelos en la cabeza, yo le digo que conmigo nada, que si tenía dos chichones es porque esa criatura se cayó, pero que conmigo nada”, aseguró.

La niñera, que hizo una denuncia por difamación contra la mamá acusadora, dijo que ella “cuidaba mejor de esos bebés que la misma madre”, que los bañaba porque “llegaba y ellos estaban con olor a pis, a vómito”. "Yo le cambié todo de lugar las cosas en la pieza porque ella me dijo que los bebés se le caían de la cama, y dato importante los bebés no quedaban solo conmigo, ella los dejaba con otra chica para ella todos los fines de semana salir a bailar”, señaló en su defensa.

“Ahora esta mujer sale a difamarme sin prueba alguna, poniendo mi foto con declaraciones gravísimas, yo tengo familia. Ahora hasta personas de otros lugares me escriben diciéndome asesina, como si yo maté a esa criatura. Yo entiendo que está muy de moda el maltrato infantil, pero si no saben lo que pasó no se prendan en eso”, expresó la niñera en su cuenta de Facebook.

Sobre sus reclamos para cobrar el dinero por cuidar a los bebés luego de que la dejaran sin trabajo por este episodio, la joven aclaró: “El lunes, a raíz de esta acusación, yo le digo que por 35 mil pesos al mes yo no iba a seguir arriesgándome, porque que me acusen de algo tan grave. Con 35 mil yo no hacía nada, entonces ella se enoja y me dice que yo ahora le decía que esa plata no me servía, pero que en su momento yo acepté porque no se me acusaba de algo tan grave. También le dije que me pagará mi sueldo porque yo con ella cumplía y también se ofendió, diciendo que me importa solo la plata. Todas las personas que trabajan lo hacen por la plata y voy a reclamar lo que me corresponde”.