Thelma Fardin apelará el fallo que absolvió a Juan Darthés: "Mi verdad es la verdad y eso no cambia"

Luego del fallo adverso de la justicia brasileña en el caso contra Juan Darthés, la actriz Thelma Fardin habla junto a sus abogados en las oficinas de Amnistía Internacional. En la conferencia convocada por el Colectivo de Actrices Argentinas, la abogada de Thelma Fardin, Carla de Andrade Junqueira aseguró que apelarán el fallo. “Vamos a apelar esta decisión”, aseguró la letrada en diálogo con la prensa.

El actor fue absuelto ya que la justicia consideró que “la versión de la víctima no fue consecuente en cuanto a las relaciones carnales, ya que durante más de nueve años este hecho fue omitido en las pocas denuncias que hacía a personas de su confianza”, se señaló en el fallo.

“El cambio que hicimos es una batalla que ganamos y un espacio que conquistamos. Por supuesto, que la Justicia va a ser el último bastión de un sistema violento, patriarcal. Esto no me adoctrina a mí, por favor, que no los adoctrine a ustedes, a todas las personas que les esté pasando algo en este momento”, dijo Fardín.

En esta línea, la actriz pidió “que esto no sea un mensaje para volver a silenciarlos. Fuimos a la Justicia y el propio fallo dice que está probado gran parte del abuso sexual, está probado que me practicó sexo oral, que me practicó penetración con sus dedos, pero como pasó en 2009, está prescripto. Y pide y explica que no hay prueba suficiente respecto del abuso sexual con acceso carnal respecto de su pene ¿Qué esperan? ¿Qué le pide la Justicia a las infancias? ¿Que se filmen cuando son abusadas?”, reflexionó,

“Mi verdad es la verdad y eso no cambia por lo que diga este fallo. El juez no levantó el sigilo, cosa que también es violenta, porque a nosotras nos exigen todas las pruebas posibles pero ellos no dan la cara respecto de cada una de las palabras que pronuncian en esos alegatos violentos por parte de la defensa. El juez que dicta sentencia no es el que me escuchó llorar cinco horas mientras declaraba mientras la defensa de mi abusador me hacía preguntas violentas. El juez que juzga hoy no me pudo hacer preguntas a mí”.

“Lo que a mí me dio fuerza para seguir hasta acá es esa cadena de rotura de silencio, las convertimos en una cadena de palabra. Estoy jugando un juego perverso que es el que propone la Justicia en una cancha absolutamente inclinada donde los derechos de las víctimas y las víctimas somos el último orejón del tarro”, aseguró

Por su parte, el abogado de Darthés, Fernando Burlando, dijo que la absolución del actor se apoyaba en “la inexistencia de pruebas” que pudieran determinar que Darthés había cometido el hecho denunciado por Thelma Fardín.

“Darthes fue investigado por tres justicias, es decir, tres fiscalías de distintos países. Nicaragua, Argentina y Brasil. Fue sometido a toda esa carga investigativa y la justicia decidió esto”, aclaró Burlando. Y en esa línea destacó: “No es una justicia improvisada, sino una de avanzada que entiende bien todas aquellas cuestiones que están emparentadas con el género”.

El juicio comenzó el 30 de noviembre de 2021, dos años después de que Fardin presentara la denuncia por abuso sexual agravado en diciembre de 2018 en Nicaragua, por hechos supuestamente consumados en 2009, durante una gira de la novela argentina “Patito Feo”, cuando ambos integraban el elenco y ella tenía 16 años.