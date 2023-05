Rescataron a tres nenes de un incendio y agredieron a los padres porque los dejaron solos

Un grave incendio en una vivienda casi termina en tragedia, pero los vecinos y el dueño de la propiedad, un departamento interno pegado a su casa que le alquilaba a una familia, reaccionaron de inmediato y consiguieron rescatar a tres nenes, de entre 4 y 6 años, que estaban solos y terminaron internados. El propietario, un hombre de 62 años, fue quien consiguió sacar a los niños cuando ya habían inhalado humo y el fuego tomaba varios sectores de la vivienda, y también fue llevado al hospital. Al volver se encontró con el departamento destruido y con que los vecinos habían atacado a los padres de los nenes por dejarlos solos durante varias horas.

El incendio destruyó el departamento interno ubicado en Villa María, Córdoba. Los niños tienen entre 4 y 6 años de edad y fueron asistidos primero por los vecinos y minutos después por Bomberos Voluntarios, que los trasladaron hacia el Hospital Regional Pasteur por inhalación de humo, donde quedaron internados. El propietario del departamento fue una de las personas que socorrió y también debió ser atendido por personal médico, pero sin necesidad de internación.

"Estábamos en el patio de mi casa y empezamos a ver humo en el departamento que está casi pegado a nuestra vivienda. Di la vuelta, fui por el frente, rompí la puerta y entré para sacar a los chicos. Los vecinos gritaban y los padres, en ese momento, no se encontraban", indicó Miguel Pérez, el dueño de la propiedad.

El dueño de la propiedad rescató a los nenes, que estaban solos.

"Después me subieron a la ambulancia, me controlaron, me pusieron suero y oxígeno y me dieron pastillas. A uno de los nenes lo habían dejado en terapia porque había inhalado mucho humo", relató.

Pérez también conto que minutos después del incendio, cuando los padres de los niños llegaron al lugar, fueron agredidos por varios vecinos que les recriminaron haberlos dejado solos tanto tiempo.

El caso quedó a cargo de la fiscal de Instrucción del Primer Turno, Silvia Maldonado, quien dio intervención a la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF). “La casa quedó sin la posibilidad de ser habitada y estas personas deberán requerir de ayuda social”, expresó Maldonado.

Dos de los nenes fueron internados en sala común y uno en la Unidad de Cuidados Intermedios Pediátricos (UCIP) con oxígeno, a raíz de la irritación en el sistema respiratorio.