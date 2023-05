"Ortiba, a vos te pagan para manejar": insultó al chofer y recibió una tremenda paliza

Un chofer de la línea de colectivos 203 de Moreno agredió a trompadas a un pasajero que lo había increpado durante una discusión luego de que el trabajador bajara del micro a una mujer que se había metido por la puerta de descenso sin pagar el pasaje. "A vos te pagan para manejar, andá y maneja", le dijo el joven antes de recibir varias trompadas en el rostro que lo tiraron al piso de la unidad. Toda la escena quedó registrada por una pasajera que le daba la razón al joven y pedía una suspensión para el chofer.

En el video se observa una discusión y empujones entre el pasajero y el chofer antes de los golpes. Todo comenzó cuando el joven lo trató de "ortiva" por querer bajar a una pasajera que había entrado por la puerta de descenso y sin abonar el pasaje. Según los testigos, la mujer se dirigió hacia el conductor y le explicó que llegaba tarde a trabajar, le pidió disculpas y quiso pagar con la SUBE.

El chofer se opuso porque había generado una situación peligrosa al meterse por la puerta incorrecta y le pidió que descienda. Ante la negativa de la mujer, dijo que no arrancaría hasta que ella no se bajara. Allí fue cuando "Coni", un joven pasajero, increpó al colectivero tratándolo de "ortiva".

“A mí no me toques”, le dijo al colectivero, que ya se había levantado de su butaca. Luego volvió al centro del colectivo y "se le hizo el malo a otros usuarios que ni siquiera habían hablado". Se puso cara a cara con otro pasajero, y eso generó la reacción del chofer, que lo fue a buscar. "A vos te pagan para manejar, anda y maneja", lo chicaneó el joven mientras se sacaba el buzo. El chofer no le dio tiempo a nada y lo agredió con tres trompadas que lo dejaron tirado en el suelo, mientras era separado por otros pasajeros.

Aunque luego de la pelea el chofer volvió al volante de la unidad, dijo que no continuaría viaje y les pidió a todos que se bajen. Por el momento no hubo información oficial sobre una denuncia o una suspensión del chofer al hacerse viral el video de la agresión.