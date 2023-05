Erik Lamela metió a Sevilla de cabeza en la final

Sevilla, con un gol del argentino Erik Lamela, venció en su estadio por 2 a 1 en tiempo suplementario a Juventus, en el desquite de las semifinales, y pasó a la final de la Liga de Europa de fútbol, instancia en la que se medirá con Roma, que igualó sin tantos en Alemania frente a Bayer Leverkusen y logró el pasaje el encuentro decisivo por la victoria 1 a 0 en la ida.

En el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, de Sevilla, el local y Juventus protagonizaron un duelo apasionante de ida y vuelta, con varias emociones en ambos arcos. En la etapa inicial, la "Juve" dispuso de varias ocasiones, entre ellas un disparo en el palo de Moise Kean, Sevilla, por su parte, también arrimó peligro al arco defendido por el polaco Wojciech Szczesny y lo puso en apuros en más de una oportunidad. Sobre el final de la etapa, el árbitro neerlandés Danny Makkelie omitió un claro penal del colombiano Juan Guillermo Cuadrado a Oliver Torres, quien recibió una clara falta en la entrada del área grande, pero el juez con colaboración del VAR consideró que no fue infracción, pese al reclamo de todo Sevilla.

La parte final tuvo las mismas características con la búsqueda de los dos equipos del gol que le otorgue la clasificación, debido al empate 1 a 1 de la ida en Turín. Tras varias situaciones para marcar, Juventus se puso en ventaja a los 20 minutos, luego de un pase de cabeza del francés Adrien Rabiot para el serbio Dusan Vlahovic, quien aprovechó la duda de los centrales de Sevilla y definió con clase picándola ante la salida del arquero marroquí Bono. Sevilla fue por la igualdad y la obtuvo a los 26 minutos por un tremendo remate desde afuera del área del español Suso, tras una cesión del argentino Eric Lamela. El resto de la etapa fue similar y se llegó al final con la igualdad 1 a 1 y el partido pasó al tiempo suplementario, en el que Sevilla en la primera llegada a fondo marcó el segundo, tras un centro preciso del español Bryan Gil Salvatierra y cabezazo de pique al suelo de Lamela, para el 2 a 1 definitivo.

De esta manera, el conjunto andaluz, máximo ganador de la competencia, buscará su séptima Liga de Europa tras las logradas en 2006, 2007, 2014, 2015, 2016, 2020. En Sevilla, fueron titulares los argentinos Marcos Acuña (fue expulsado y se pierde la final) y Lucas Ocampos, quien fue reemplazado por su compatriota Erik Lamela; al tiempo que Gonzalo Montiel entró por el español Salvatierra y "Papu" Gómez ingresó por el español Jesús Navas, previo al comienzo del segundo suplementario. En la "Vecchia Signora" actuó desde arranque el rosarino Ángel Di María, quien fue sustituido por el italiano Federico Chiesa; mientras que su compatriota y también campeón del Mundo, Leandro Paredes, ingresó a los 40 minutos de la etapa inicial por lesión del italiano Nicolo Fagioli.

En tanto en Alemania, Bayer Leverkusen, con el argentino campeón del Mundo Exequiel Palacios, buscó equilibrar el 0-1 en su contra de la ida en Italia, pero Roma, con un prolijo dispositivo defensivo lo evitó en la etapa inicial sin pasar demasiados sobresaltos. En el segundo período presionó Leverkusen, controló la pelota todo el tiempo, pero no pudo quebrar al conjunto dirigido por José Mourinho, que aguantó el empate y se llevó la clasificación a Italia. En Roma, estuvo en el banco de suplentes el cordobés y campeón del Mundo en Qatar Paulo Dybala, quien no está en su mejor forma física y Mourinho decidió no incluirlo. La "Loba" de la capital italiana, de este modo, jugará la segunda final en Europa consecutiva, tras haber ganado el año anterior la Conference League, al vencer 1 a 0 a Feyenoord (Países Bajos).

La final de la presente edición de la Liga de Europa se jugará el miércoles 31 de mayo en el Puskás Aréna, en Budapest, la capital de Hungría.