¡Un peligro!: tres caballos sueltos cruzan la ruta 88 y casi provocan un accidente

La problemática no es nueva pero las imágenes grafican el riesgo que representan. Un grupo de tres caballos sueltos fue filmado mientras cruzaban la ruta 88 de un lado a otro y podrían haber provocado un accidente de tránsito.

Un automovilista filmó la secuencia y compartió con 0223 su preocupación por tres equinos que este domingo se encontraban merodeando por la zona de Avenida Vértiz y ruta 88.

Inclusive, los animales que se encontraban sueltos llegaron a cruzar la ruta 88 de un lado a otro. "¡Qué peligro! Cruzando la ruta los tres caballos solos, sueltos, sin que nadie haga nada", comentó el automovilista que presenció el hecho.

Las imágenes fueron captadas a pocos metros de la dependencia municipal de Sanidad y Control Animal. "No hay nadie que venga a buscar estos caballos. Hasta que no haya un accidente no van a parar", exclamó.

El hecho significó un gran peligro para los automovilistas y motociclistas que circulaban por la zona y se vieron oblgiados a esquivar a los animales que cruzaron sin ningún tipo de control la ruta en el acceso a Mar del Plata.

El automovilista que grabó la secuencia aseguró que realizó la denuncia correspondiente al Centro de Operaciones y Monitoreo (COM), a Tránsito y al 911, pero ningún agente se hizo presente a secuestrar los equinos.

Cabe destacar que ante la creciente problemática de presencia de caballos sueltos en las calles de la ciudad, la Municipalidad de General Pueyrredon habilitó una línea de WhatsApp (2233126928) para que los vecinos puedan denunciar de manera anónima y se implementó un Registro Municipal de Adopción Responsable para los equinos que estén en situación de abandono.

Ante la recepción de una denuncia al canal, se despliegan operativos conjuntos entre el Departamento de Sanidad y Control Animal, la Patrulla Municipal y Tránsito, en acompañamiento de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.

En el caso de ser identificados los dueños de los animales, reciben una sanción económica. En caso contrario, los equinos son puestos a resguardo hasta que se presenten los propietarios o sean adoptados.

El Registro Municipal de Adopción Responsable de Equinos, para que los vecinos interesados en ingresar al sistema de tutela, realicen la inscripción a través de la página web del Municipio.