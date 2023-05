Iba en moto a reunirse con amigos, lo chocaron de frente y murió: "Papá siempre fue nuestro pilar"

Los hijos de Rubén Daniel Grave, un hombre de 54 años que murió en Colón y Republica del Líbano tras ser embestido por una Ford Eco Sport cuando circulaba en moto, reclaman respuestas de la fiscalía de Delitos Culposos para conocer el estado en el que se encuentra la causa que intenta esclarecer las circunstancias del fatídico siniestro ocurrido en la noche del 25 de febrero.

“Esto pasó hace 3 meses y no tenemos noticias de nada. Nadie se comunica con nosotros. Por nuestro abogado, lo único que sabemos es que faltan unos peritajes pero no mucho más. No sabemos si la causa se está moviendo o no y lo único que pedimos es que esto no quede impune”, expresó Nawel, uno de los seis hijos de la víctima, en declaraciones a 0223.

El pasado fin de semana, Nawel y sus hermanos se volvieron a acercar hasta la zona del choque, junto a integrantes de la Asociación Familiares de Víctimas de Delito y Tránsito, para colocar una estrella amarilla en memoria de Daniel e insistir en el reclamo por Justicia. “La mujer que mató a mi papá está libre como si no hubiese pasado nada porque supuestamente, por lo que nos dijeron, no sobrepasó la velocidad y no tenía alcohol en sangre”, cuestionó el joven.

El hijo de la víctima también hizo reproches al trabajo del fiscal Pablo Cistoldi y dijo que “ni siquiera se acercó al lugar para conseguir las grabaciones” del choque. “Nosotros sí nos movimos y conseguimos imágenes en donde se ve clarito que esta mujer no miró para ningún lado y choca a mi viejo”, aseguró, y aclaró: “Él iba en la moto con casco pero ni eso lo salvó porque murió prácticamente en el acto”.

En el video de la tragedia que Nawel se encargó de facilitar a este medio, también se puede observar que la automovilista detiene su marcha una vez que advierte el impacto y luego permanece en la zona hasta que arriba la ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencia (Same) que constata el deceso del motociclista.

El 24 de marzo, Rubén Daniel Grave iba a cumplir 55 años.

El hijo de Daniel recordó que aquella noche de febrero su padre iba a ver a unos amigos y que le faltaba tan solo un mes para cumplir 55 años. “Él era herrero y hacía changuitas de albañilería o de cualquier cosa. Se rebuscaba la vida así porque no quería un trabajo fijo”, dijo, y confesó: “Nosotros somos seis hermanos y papá siempre fue un pilar. Que nos falte es un montón. Yo todavía no lo puedo superar y mis hermanos tampoco”.

Las pericias que faltan

Juan Ignacio Piedra Hernández, el abogado que trabaja con la familia Grave, precisó a 0223 que todavía resta conocer los resultados de los peritajes que se realizaron a la Ford Eco Sport y la moto de la víctima para determinar algunos aspectos claves, como la velocidad a la que circulaban.

La estrella amarilla que recuerda el siniestro que terminó con la vida de Grave.

En base a la filmación que se pudo obtener sobre la secuencia del impacto, el letrado reconoció que la automovilista “no cruzó rápido la calle” pero al mismo tiempo no dejó de advertir imprudencia en la conducción. “No se puede cruzar una avenida así. Esto fue un error fatal y es una muestra más de que la calle es peligrosa y de que hay que circular con muchísimo cuidado”, reflexionó.

A la espera de que surjan otras novedades en la instrucción, la mujer que iba a bordo de la Ford Eco Sport permanece imputada en esta instancia por el delito de “homicidio culposo agravado por el uso de automotor”.