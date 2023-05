Juampi González: "Con el humor no hay límites"

Juampi González es el comediante de 35 años que arrancó haciendo videos de humor en sus redes sociales, se convirtió en ganador de LOL (Last One Laughing Argentina) y hoy llena cada semana el teatro Metropolitan con su show “Soltero”. Habló en exclusiva con 0223 para contarnos cómo logró destacarse en ese formato internacional, cuáles son los límites del humor y confesó algunos detalles de su relación amorosa con la periodista y bailarina Sofía Macaggi.

- Ganaste LOL, felicitaciones! Qué crees que tenías vos que no tenían los demás?

- Gané LOL por ser el más ortiva. Porque ganaba el que menos se reía, no el más gracioso. Calculo que debo tener más poder de concentración. Fue raro porque era salir de mi zona de confort, yo que me río mucho, me río hablando, me río haciendo reír, entonces en un momento cuando descubrimos que hasta con la más mínima mueca ya quedabas eliminado, empezamos a usar la estrategia de desconectarnos del resto. Era difícil seguirle el juego a lo que proponía otro comediante porque tenías que estar concentrado en no reírte y eso hacía que no nos demos bola entre nosotros y estar en una. Creo que lo que me destaco es mi poder de abstraerme más que el resto. Con Julián Lucero me costó mucho porque me hace reír mucho la cara de loco que tiene y Mica Lapegüe es mi amiga entonces bastaba una mirada para tentarnos.

-A lo largo de los años el humor fue cambiando ¿Crees que hay límites a la hora de hacer humor?

-El humor va evolucionando como evoluciona la sociedad y el límite siempre se le pone a uno. El límite principal es ser divertido y hoy hay cosas que ya no son graciosas. Estamos todos deconstruyendonos. Hay cosas que hay que replantearse y repensar porque hay cosas que ya no se dicen. Hay chistes que dejé de hacer como por ejemplo cuando yo contaba en el show que cuando salía con una chica y le contaba que yo estudiaba ingeniería, ella me ponía cara de de asco o que no entendía qué significaba eso. Hoy ya no lo hago.

- ¿Los límites son los mismos para las mujeres humoristas que para los varones humoristas?

-No sé. Se dice que un judío puede hacer chistes de judio y otro no por ejemplo. Todo nace desde donde lo haces y yo creo que en el Stand Up la premisa es reírse de uno mismo. Entonces una vez que habilitas a reírte de vos, te podes reír del resto partiendo de la base de que no estás insultando o burlándote sino que estás tomando cosas de la vida cotidiana que vivís, que ves, que sentís y convirtiendolas en humor. Años atrás hubo una etapa de cancelación mucho mayor que mucha gente disfrutaba. Entiendo que era una doble moral porque esa misma moral no se la aplicaban a sí mismos. La realidad es que en el humor no hay límites porque también depende del contexto y quien lo haga. Por ejemplo, si vas a ver un show de humor negro y quieres ver eso, en ese contexto y en ese lugar está bien. Pero no es para hacerlo en cualquier lugar.

- ¿Por qué en tus shows hablas tanto sobre sexo?

-Primero porque para mí es parte importante de mi vida y porque trato de hacer que sea un tema más de conversación, alivianarlo. Durante muchos años fue un tema que tuvo mucho tabú. De hecho estoy escribiendo un guion nuevo sobre cómo fue mi crianza a diferencia de lo que sucede hoy en día. El contacto con el sexo era casi nulo, había muy poca la información y recién a los 18 años te mandaban al mundo a interrelacionarte en ese plano desinformado totalmente. En ese momento, no existía la educación sexual ni nada por el estilo. Yo creo que parte de hablarlo, sirve para naturalizarlo y alivianarlo. Yo hablo de todos los momentos como en el que uno se pone preservativo, el sexo en la primera cita o no. Y eso hace que se convierta en un tema más. Todos venimos de ahí y todos lo practicamos. También destierro mitos como por ejemplo el de que las personas que tienen sexo en la primera cita son más "fáciles" y esta presión social, que recae más sobre las mujeres, es una estupidez total. Son creencias arraigadas que nos quedaron como que la masturbación era un pecado y cuando empezas a racionalizar un poco te das cuenta que son cosas que nos metieron en la cabeza.

Hay una realidad y es que a cada comediante ciertos temas le quedan mejor que otros. Algunos hacen humor político, otros humor negro y yo entendí que el humor sexual me queda bien. Me sale bien, hago reír, entonces encaré para ese lado porque me siento cómodo, me gusta y me divierto.

-¿Justamente parte de la vergüenza e incomodidad que genera es lo que hace reír al público?

-Si, yo juego con la incomodidad de la gente. Yo creo que digo lo que todos pensamos pero nadie se anima decir o queda mal decir. En el show siempre tiro preguntas abiertas al público para que ellos puedan contestar y me doy cuenta que cuando la gente tiene que hablar de sexo en un lugar público, de repente usan palabras más formales como "coito" y, en general, casi nadie se refiere a coito en su vida diaria. Esto indica que, a veces, tratamos de formalizar por esa misma incomodidad. Esta vergüenza es la que genera risa. Durante todo el show yo me encargo de ir rompiendo esa incomodidad, esa vergüenza y creo que el show se convierte en un proceso de liberación, de verdad creo que te vas un poco más liberado en ese tema. Yo lo recomiendo mucho para romper la tensión de la primera cita en una pareja. El sexo es el mejor cardio que existe en el mundo. Mi objetivo es liberarlo de todas esas cargas y eso a mí me parece sano. El sexo es algo lindo que sucede entre personas que se respetan y quieren pasar un buen momento.

-¿Cuáles son los riesgos improvisar en el teatro?

-Los riesgos de improvisar es pifiarla. Una cosa es escribir un guion con lo pensas y repensarlo para que nadie lo pueda malinterpretar. En cambio, con las improvisaciones te tiras a la pileta confiando plenamente en lo que uno genera con el público, la confianza, la dinámica, la empatía. Una cosa es lo que pasa adentro del teatro y otra es compartir el recorte en las redes sociales. Descontextualizados sí se puede malinterpretar. Y ese es uno de los grandes peligros. Tal vez, ese video le llegue a alguien que no me conoce y piense que soy un forro que me rio del público.

- Conociste a Susana Giménez ¿Te erotizó Susana?

-Yo creo que todos en algún momento pensamos en Susana. En una reunión entre amigos siempre se nombra la fantasía con las divas cómo Moría o Susana. Susana tiene un brillo, un ángel y una luz que te obnubila sí o sí. Tiene mucho carisma, te hace reír, es muy simpática, es muy dada. Fue placer estar al lado de ella. Yo ya participé en Showmatch con Marcelo Tinelli, participé en Lol con Susana, ya me puedo morir (risas).

-Tu show se llama Soltero pero ahora estás de novio con Sofía Macaggi ¿Suma o resta en redes que te vean en pareja? ¿Cuánto influye?

-Trato de separarlo aunque tratamosde que nos sume.Yo vengo acostumbrado a otra cosa, no me mostraba con gente, nunca lo hice. Pero a Sofi la conocí, me enamoré, me puse de novio y obviamente como Sofi es conocida, esto implica que genere más interés en la relación.No cambia mucho estar en pareja, yo sigo hablando de la soltería, hago chistes con mi nuevo estado civil y si habia chicas que me venían a ver porque estaba soltero, que vengan a verme por divertido que se van a reír igual.Creo que el talento de hacer reír debería ser lo que prevalece, después si estoy soltero o de novio es otro tema.

Para mi Sofi es una persona con la que disfruto, me llevo bien, me río, comparto, salgo. No tengo la necesidad de mostrarlo mucho.En el perfil de ella hay más fotos conmigo que en el mío porque en el mío directamente no hay fotos, es todo contenido laboral como comediante. Yo tengo otro perfil personal donde ella si está más presente. Yo no soy del mundo del espectáculo y encontrar mi vida privada por eso no me gusta andar contando y ventilando nada.

- ¿Alguna vez te pego en el ángulo el odio de las redes sociales?

-Yo ya estoy bastante curtido, aprendí a no darle tanta bola pero soy tan racional que a veces me engancho. Intento buscar la lógica a lo que me están planteando y me pregunto por qué tenés el tiempo de sentarte a escribir que lo que hago no te gusta? Me parece una cagada que la gente gaste energía en eso porque en mi mente no entra esa posibilidad de hacerlo. Si algo no me gusta, no lo miró, no le doy mi atención, ni mi tiempo, ni nada. Entonces a veces les contesto por privado para preguntarles qué les pasa y descubrí qué hay una necesidad de atención del otro lado y a veces un poco se la doy. En muchas ocasiones hasta se da vuelta y cuando les escribis te dicen que, en realidad, le pareces ñ un groso, que les encanta lo que haces y que simplemente fue una crítica. Yo leo casi todos los comentarios y, en general, son buenos, siempre buena onda. Le prestó mucha atención a los mensajes post show porque considero que a esa gente hay que darle un tiempito más porque se tomo el laburo de comprar una entrada, irte a ver y por eso me interesan los comentarios de esa gente que valora lo que hago. Estoy super agradecido. Por otro lado, a veces me pongo a leer los comentarios de mis posteos porque la gente me hace reír mucho, son muy creativos con los comentarios y eso lo valoro mucho.

- Trabajaste con Gustavo Yankelevich y luego dejaste de trabajar con él, ¿Por qué?

-Si, trabajé un año con Gustavo. Fue un año de muchos aprendizajes, trabajar con él siempre es una clase, es una persona que sabe muchísimo. Pero me di cuenta que quería llevar mi carrera para otro lado, necesitaba otro tipo de cosas. Tuve la suerte de haber mamado la autogestión durante muchos años y lo bueno del Stand Up es que te fortalece eso porque apenas arrancas, vos sos tu guionista, tu director, tu productor, tu diseñador gráfico, tu volantero, Community Manager y eso te hace aprender de todas las áreas. Entonces cuando trabajé con Gustavo, los dos entendimos que la combinación que pensamos que iba a funcionar no terminó yendo para el mismo lado y obviamente yo soy el capitán de mi carrera y el que decide para dónde ir. Si bien estoy muy agradecido de esa experiencia en la que aprendí un montón y me llevo un montón de cosas pero fui en busca de otros horizontes. Me sirvió para ser mucho mejor que antes, fue muy fructífero, pero prefería ir por otro lado.

- Estuviste nominado 2 veces en los Estrella de Mar.¿Sos de disfrutar las Premiaciones?

-Perdí dos veces seguidas el estrella de mar y no me voy a deprimir (simula llanto y risas). Estuve nominadocomo mejor Espectáculo de humor. Está buenísimo el reconocimiento porque es una motivación para seguir y una caricia para saber que lo que uno está haciendo está bueno. Después ganarlo me parece más anecdotico. Obviamente elijo ganar pero es lo menos importante del reconocimiento. Yo creo que parte del entendimiento de la carrera un artista es saber todos los altibajos que tiene. Un día estas arriba y otro abajo. Hay momentos en que los teatros se llenan y el show es una bomba y, de repente, puede pasar que no. Entender eso es primordial para no desesperarse, no tener ansiedad para seguir y para estar motivado a hacer nuevas cosas. Creérsela me parece una estupidez. Soy una persona muy racional más que emocional entonces siempre trato de agarrarme de lo real.