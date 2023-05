Video: robaron una moto BMW y después publicaron en Facebook las imágenes como “trofeo de guerra”

Un hombre que se desplazaba en moto el pasado domingo por la zona sur de Mar del Plata sufrió un robo “piraña” por parte de unos 10 motociclistas, que luego de golpearlo, huyeron con su vehículo - una BMW 310GS- cuyo valor de mercado alcanza los 3 millones de pesos. Más allá del dolor por el atraco sufrido, el hombre vio horas después como los delincuentes se mostraban en las redes sociales con su motocicleta.

La víctima, que no quiso aportar su nombre, contó a 0223 que el violento robo ocurrió el domingo 28 de mayo a las 16.30, en la zona de la avenida Jorge Newbery a la altura del Golf Club Acantilados.

“Yo Iba con otra moto que llego a escaparse. Me Interceptaron unas 10 motos que salieron de una caravana de 80 motos, como robo piraña. Me encerraron, me tiraron en la ruta y me robaron la moto, el casco y los anteojos. Tengo varios golpes, pero nada grave. Después un amigo me pasó unas imágenes que vio por Facebook: ellos mismos suben los videos como un trofeo de guerra. Espero que la policía pueda hacer algo”, manifestó el hombre.

Aumento de robo de vehículos a mano armada

A fines de abril este medio publicó un informe del Centro Municipal de Análisis Estratégico del Delito (Cemaed) donde reveló que en marzo se registró el doble de robo de motos con respecto al mismo período del 2022 en General Pueyrredon

El informe sostuvo que en marzo del 2023 hubo un 22% más que el mes anterior y un crecimiento del 110% comparado con marzo de 2022. El mismo reporte indicó que 166 motocicletas fueron sustraídas mediante la modalidad hurto o robo el mes pasado.

El reporte del Cemaed advirtió en esa oportunidad el acumulado trimestral fue de 387 unidades, cifra que fue un 77% superior a la del mismo período del 2022. Del total de sustracciones, el 45% fueron con la modalidad de robo, con 69 consumados y 6 tentados; y el 55% mediante el hurto, con 91 consumados.

En cuanto a la sustracción de vehículos, este martes este medio dio a conocer que en Mar del Plata hubo más causas por robo de autos a mano armada. Según datos de la fiscalía especializada, se registraron 55 denuncias de este tipo en marzo, contra los 34 de enero y los 35 de febrero.