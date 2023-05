Se juega la octava fecha del torneo Emiliano "Dibu" Martínez

De a poco ingresando en la recta final rumbo a la determinación de las zonas, se disputará desde las 15.30 la octava fecha del Torneo "Emiliano Dibu Martínez" de primera de la Liga Marplatense de Fútbol. A las 12 se jugarán los encuentros de Sexta división, y a las 13.40 los de Quinta.

En la Zona 1, se postergó el partido de Alvarado -líder absoluto- ante Almagro Florida, ya que el cuerpo técnico del "Torito" comandado por Osvaldo Nartallo asumió interinamente en el plantel de la Primera Nacional. Así, Atlético Mar del Plata (17 puntos) buscará pasar al puntero al recibir a Al Ver Verás (3). Mientras que el campeón Kimberley (16) intentará alcanzarlo al visitar a General Urquiza (9).

En la Zona 2 los partidos aparecen determinantes para "quebrar" la tabla, ya que varios equipos en zona de clasificación se enfrentan entre sí. El líder Banfield (19 puntos) visita al ascendente Argentinos del Sud (13); y Quilmes (17) será local ante River (14). En tanto, Once Unidos (16) recibirá a Círculo Deportivo (14).

A continuación, la programación y las posiciones:

Zona 1

Racing vs. Boca (en Al Ver Verás)

General Urquiza vs. Kimberley

Peñarol vs. Juventud Unida de Batán (en Peñarol)

El Cañón vs. Cadetes (en Deportivo Norte)

Atlético Mar del Plata vs. Al Ver Verás (en At. MdP)

San Isidro vs. Libertad (en Boca)

Postergado: Almagro Florida vs. Alvarado

Zona 2

San José vs. Deportivo Norte (en Banfield)

Once Unidos vs. Círculo Deportivo (en O. Unidos)

San Lorenzo vs. Nación (en San Lorenzo)

Chapadmalal vs. Unión (en Chapadmalal)

Quilmes vs. River (en Quilmes)

Independiente vs. Talleres (en Indep.)

Argentinos del Sud vs. Banfield (en Arg. del Sud)

Posiciones

Zona 1

Alvarado...19 puntos

Atlético Mar del Plata...17

Kimberley...16

Libertad...13

Juventud Unida...12

El Cañón 12

San Isidro...10

Urquiza...9

Boca...8

Almagro Florida...7

Peñarol...4

Racing...4

Al Ver Verás...3

Cadetes...3

Zona 2

Banfield...19 puntos

Quilmes...17

Once Unidos...16

Independiente...14

Círculo Deportivo...14

River...14

Argentinos del Sud...13

Deportivo Norte...9

San José...6

Chapadmalal...6

Talleres....4

Nación...4

Unión...0

San Lorenzo...0