Se juega la tercera fecha de la Liga Marplatense

Con media hora de adelanto, se juega la tercera fecha del Torneo "Liga Marplatense de Fútbol 2024" que tiene tres equipos con puntaje ideal que ponen en juego esa condición en la tarde del sábado. A partir de las 16.30, en Primera División, el único líder de la Zona 2, Once Unidos, se medirá con Cadetes, que tiene cuatro puntos y llega invicto a este atractivo duelo en la ruta 2. En la Zona 1, Alvarado tendrá una visita de riesgo a Otamendi frente a Circulo que viene de golear 3 a 0 al último campeón. Otro que irá a domicilio es Quilmes, que choca con San Lorenzo, que tiene un punto, pero se mostró como un rival duro de vencer en las primeras jornadas.

Programación - Tercera fecha

Cancha de Once Unidos

Once Unidos vs Cadetes

Sexta (12:45hs): Randazzo, Boquerón y Ferreyra

Quinta (14:30hs): Ferreyra, Randazzo y Baquero

Primera (16:30hs): Baquero, Ferreyra y Randazzo

Cancha de Círculo

Círculo vs Alvarado

Sexta (12:45hs): Sampietro, Olivares y H. García

Quinta (14:30hs): H. García, Sampietro y Olivares

Primera (16:30hs): Cingolani, H. García y Sampietro

Cancha de San Lorenzo

San Lorenzo vs Quilmes

Sexta (12:45hs): Correa, Alfonso y Martínez

Quinta (14:30hs): Martínez, Correa y Alfonso

Primera (16:30hs): Millas, Martínez y Correa

Cancha de Al Ver Verás

Racing vs Al Ver Verás

Sexta (12:45hs): Melga, Pironi y Foschi

Quinta (14:30hs): Foschi, Melga y Pironi

Primera (16:30hs): Miranda, Foschi y Melga

Cancha de Peñarol

Peñarol vs General Urquiza

Sexta (12:45hs): García González, Ramírez y Óngaro

Quinta (14:30hs): Óngaro, García González y Ramírez

Primera (16:30hs): Mella, Óngaro y García González

Cancha de Boca

San Isidro vs Independiente

Sexta (12:45hs): Chabert, Cajal y Scuffi

Quinta (14:30hs): Scuffi, Chabert y Cajal

Primera (16:30hs): Cajal, Scuffi y Chabert

Cancha de Talleres

Talleres vs San José

Sexta (12:45hs): Spognardi, Rodríguez y Arrendazzi

Quinta (14:30hs): Arrendazzi, Spognardi y Rodríguez

Primera (16:30hs): Funes, Arrendazzi y Spognardi

Cancha de Argentinos

Argentinos del Sud vs Mar del Plata

Sexta (12:45hs): Brizuela, Díar Furet y Lunegro

Quinta (14:30hs): Lunegro, Brizuela y Díaz Furet

Primera (16:30hs): Llona, Lunegro y Brizuela

Cancha de River

River vs Boca

Sexta (12:45hs): S. Ruíz Díaz, Contreras y C. Martínez

Quinta (14:30hs): Gómez, S. Ruíz Díaz y Contreras

Primera (16:30hs): Contreras, Gómez y S. Ruíz Díaz

Cancha de Banfield

Banfield vs Nación

Sexta (12:45hs): Oliver, C. Ruíz Díaz y Núñez

Quinta (14:30hs): Núñez, Oliver y C. Ruíz Díaz

Primera (16:30hs): C. Ruíz Díaz, Núñez y Oliver

Cancha de Deportivo Norte

Deportivo Norte vs El Cañón

Sexta (12:45hs): Galante, Román y López

Quinta (14:30hs): López, Galante y Román

Primera (16:30hs): Nuesch, López y Galante

Cancha de Almagro Florida

Almagro Florida vs Kimberley

Quinta (14:30hs): Espinillo, Torias y Mayer

Primera (16:30hs): Mayer, Espinillo y Torias

Cancha de Chapadmalal

Chapadmalal vs Libertad

Sexta (12:45hs): Tua, Villaverde y Chávez

Quinta (14:30hs): Chávez, Tua y Villaverde

Primera (16:30hs): Abboud, Chávez y Tua