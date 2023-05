“Desde el socialismo queremos hacer un aporte programático a la ciudad”

La necesidad de planificar el desarrollo de la Mar del Plata del Siglo XXI asoma como la principal prioridad del Partido Socialista, según lo afirma su secretario general, Pablo Zelaya Blanco. El histórico partido que supo conducir los destinos de la ciudad durante gran parte del Siglo XX elaboró una Propuesta Programática que será la base del programa que discutirá con la ciudadanía en el marco de las elecciones de este año. A su vez, ponderó una seria de proyectos presentados en los últimos meses al Concejo Deliberante, donde se abordan temáticas como la gestión de espacios públicos, movilidad urbana y sustentabilidad.

“El Plan Estratégico 2013-2030 se abandonó completamente”, asegura el referente socialista, a la par que pide retomarlo para sentar las bases del desarrollo de la ciudad, con un enfoque en la descentralización del estado municipal y la participación ciudadana en la gestión del presupuesto y los servicios públicos. Mientras esperan definiciones sobre la política de alianzas a nivel nacional, donde será clave el Congreso que el 20 de mayo se realizará en Rosario, Zelaya Blanco destaca el modelo de gestión que el socialismo lleva adelante en la Universidad Nacional de Mar del Plata.

- ¿Cuál es la importancia de retomar el Plan Estratégico?

- Como socialistas, ya desde la década del ´60 venimos pensando la ciudad estratégicamente. Hay un proceso que empezó con la gestión de Gustavo Pulti, que con la llegada de Arroyo se abandonó totalmente y que hay que retomar porque a partir del plan estratégico no solamente se pueden sentar las bases de cómo tiene que avanzar la ciudad en cuestiones tan importantes como puede ser movilidad urbana, educación y producción, sino que lo que se logra es sentar a todos los actores que intervienen en el entramado social, político, productivo y cultural de la ciudad. Sirve para saber cuáles son los lineamientos en los cuales queremos generar acuerdos, pero también sirve como guía de trabajo, para decir ´por acá tiene que ir Mar del Plata´.

- En los proyectos que presentaron en el Concejo Deliberante se ve una priorización de las temáticas Espacios públicos, Movilidad Urbana y Medio Ambiente. ¿Qué están observando del PS sobre las prioridades para la ciudad?

- Esos son temas centrales porque Mar del Plata es una ciudad que crece cada vez más sobre todo en cuanto a su entramado territorial. Mar del Plata cada vez es más grande, tenemos más barrios y lo que no vemos es que a Mar del Plata se la piense como una ciudad sustentable. Vemos que hay algunas iniciativas que terminan siendo iniciativas aisladas, pero no hay una idea general de cómo llevar a Mar del Plata a ser una ciudad sustentable, como han hecho otras ciudades. Hay que ponerse a pensar, hay que estudiar y hay que planificar cómo hacemos para que Mar del Plata sea una ciudad de este siglo.

- ¿Qué potencial tiene un proyecto como el de la Guardia Ecológica Costera?

- Presentamos esa propuesta a partir de un relevamiento que hicimos desde el Partido Socialista sobre las playas y las plazas, y ahí vimos como un déficit general la gestión de los residuos. Hay muchos espacios públicos que están muy sucios y hay muchos espacios públicos donde necesita pensarse cómo se mantiene la limpieza y sobre todo cómo son espacios más sustentables para vivir. En esto de pensarse como una ciudad sustentable, se necesita una guardia que específicamente se dedique a limpiar y hacer campaña de limpieza de los espacios públicos.

- En Mar del Plata predomina un modelo de gestión de las playas que es el de la concesión a privados, con la instalación de amplias superficies de sombra fija a través de las carpas. ¿Qué modelo de gestión piensan desde el PS?

- Tenemos un solo frente costero, con lo cual nos parece que lo primero que debiera haber en Mar del Plata, que hoy no está presente, es una gestión articulada entre la Provincia, Nación, el Municipio y los privados. Nosotros estamos a favor de que haya espacios concesionados, estamos a favor de que haya en algunos espacios carpas, hay que ver dónde y de qué manera, pero nos parece que es un servicio que aporta a la visión que tenemos de nuestra ciudad. También hay que repensar algunas cuestiones porque tenemos un sistema que ya tiene décadas y nunca se discute. Por ejemplo, la posibilidad que algunos emprendimientos puedan tener un espacio en estos lugares públicos a cambio del cuidado. Lo que no tiene que pasar es que se genere una desagregación entre lo público y lo privado, que los que van a lo privado tienen todos los servicios y los que van a lo público no tienen nada.

Tercera etapa del socialismo y propuesta programática

De cara a las elecciones, el PS desarrolló una propuesta programática para la gestión de la ciudad en el período 2023-2027, la cual será la base de su plataforma. “Hay tres momentos del socialismo en Mar del Plata”, repasa Zelaya Blanco, para trazar un recorrido histórico del partido. “El primero en la década del 20, con las primeras intendencias socialistas, con una Mar del Plata que empieza a buscar su autonomía. Una segunda época, que es la de Bronzini y Lombardo, donde se empieza a pensar algunas cuestiones estratégicas, como por ejemplo la educación municipal. Y ahora estamos en una tercera etapa, donde queremos hacer un aporte programático a la ciudad”, acentúa.

- En la propuesta programática puntualizan la idea de fomentar la participación ciudadana y una necesidad de pensar una modernización del Estado en este aspecto. ¿Cómo se desarrollaría esto?

- En Mar del Plata faltan espacios de participación y falta una descentralización del Estado municipal. Mar del Plata tiene que ir a un sistema de comuna, como puede ser en la Ciudad de Buenos Aires, o a un sistema de distintos descentralizados, como es en la gestión de Rosario, o a una descentralización real. Mar del Plata tiene que tener diferentes centros que estén en los barrios de la ciudad y nos parece que se tiene que pensar una nueva descentralización. Tenemos las sociedades de fomento, que es algo bastante histórico de nuestra ciudad y tenemos que ver cómo con eso que tenemos, pensamos un siguiente nivel que es descentralizar. Y cuando hablamos de descentralizar, hablamos de descentralizar cuestiones de gestión, pero también hablamos de descentralizar cuestiones políticas, cuestiones de presupuesto. A nosotros nos gustaría que los vecinos de Batán decían en qué se gasta el presupuesto de Batán, cuál es la calle que se asfalta, cuál es la luz que se pone, cuál es la plaza que se arregla y cómo. Nos parece que eso es avanzar en una ciudad que ha crecido, que hoy es más grande que el centro de algunos barrios y que requiere de la participación al final de lo vecino para poder pensar la ciudad en la cual nos tenemos todos incluidos.