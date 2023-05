Video: cayó del balcón, pasó un mes en coma y al despertar acusó a su novio por tirarla

Una joven de 22 años que a fines de marzo cayó del tercer piso de un edificio y sufrió graves heridas que la dejaron inconsciente durante más de un mes, acusó al volver en sí a su pareja de haberla arrojado al vacío, por lo que el sospechoso fue detenido para ser indagado este martes por la Justicia. La causa, que inicialmente se investigó como un presunto intento de suicidio, dio un giro en las últimas horas a raíz de la acusación que realizó Sofía Tummo Espinoza contra quien era su pareja, Facundo Lemos (23), apodado "Ober" o "Ebrio", quien en las últimas horas fue detenido.

El hecho ocurrió el 28 de marzo en un departamento ubicado en el tercer piso del edificio situado en la calle 44, entre 1 y 2, de La Plata. Tal como quedó registrado por las cámaras de seguridad de la cuadra, la joven cayó al vacío sobre la vereda y sufrió graves heridas por las que fue internada en el Hospital San Martín, donde se determinó que presentaba politraumatismos, fractura de pelvis, de columna cervical y de escápula, por lo que fue intervenida quirúrgicamente y permaneció inconsciente durante casi un mes.

Pero todo dio un giro días atrás, cuando Sofía recobró el conocimiento y declaró que fue su pareja, Lemos, quien la empujó con violencia por el balcón. Según informaron fuentes policiales a Télam, la versión fue corroborada con informes médicos y testigos que dijeron que la pareja estaba discutiendo esa noche, por lo que ayer, por orden de la fiscal platense Betina Lacki, solicitó la detención del acusado por el delito de "tentativa de homicidio". El joven fue apresado y durante esta jornada será indagado por la fiscal.

Tras la detención de Lemos, la mamá de la joven, Guadalupe Espinosa Viale, publicó en sus redes sociales un video en el que apuntó contra el joven denunciado. "Lo único que quiero es que este tipo no vuelva a tocar a ninguna mujer y que pague por lo que le hizo a mi hija", dijo. Además, contó que los golpes que tenía su hija no eran producto de la caída, sino que Lemos "la golpeó dentro del departamento", y remarcó que él "la agarró del cuello, la tiró por la ventana y Sofía se llegó a agarrar de un cable y él la miró y la dejó caer". "Vamos a seguir pidiéndola hasta que le den el máximo de años que correspondan. Es un femicida. La tiró, no bajó ni bien la tiró", agregó la mujer.

La madre de Sofía también se refirió a la actitud de Lemos esa noche, al asegurar que se fue del lugar en taxi diciendo que iba a buscar una ambulancia mientras la joven permanecía inconsciente en el suelo. "Dijo que iba a buscar una ambulancia, demoró la atención médica de mi hija", expresó la madre de la víctima, quien agregó que "los vecinos llamaron a la ambulancia y (Sofía) pudo llegar al hospital, casi sin signos de vida". Viale remarcó que ahora su "hija se despertó y pudo hablar" y "pudo recordar lo que le hizo este hijo de puta". "Lo único que pido es Justicia, que pague lo que hizo", concluyó.