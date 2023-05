Tenía "reposo laboral", lo descubrieron jugando al futsal, lo grabaron y lo despidieron a los 4 días

Un marinero de Mar del Plata fue despedido de la pesquera donde trabajaba después que personal de recursos humanos lo grabara jugando al futsal mientras se encontraba en situación de “reposo laboral”, tal como habían recomendado los profesionales médicos de la Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART).

La notificación del despido se conoció el 30 de abril, cuatro días después que el trabajador fuera visto en una cancha por agentes de la empresa Pesquera Veraz. En repudio a esa situación, el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (Somu) decidió paralizar la salida del “Centauro 2000” y del “Argentino”, los dos buques que pertenecen a la firma.

El protagonista de la historia es un marinero efectivo del “Centauro 2000” con varios años de antigüedad. El 14 de noviembre sufrió un accidente cuando navegaba y debió recurrir a la ART por molestias en el hombro. Después de un período de recuperación, el trabajador, en el primer viaje del año con el alta, volvió a acusar dolores y el 1 de febrero fue reintegrado a la ART.

Los médicos le diagnosticaron “tendinosis”, le ordenaron hacer sesiones de kinesiología para rehabilitarse y le recomendaron, mientras tanto, permanecer en “reposo laboral”. Bajo ese marco, disputó, el 26 de marzo, un partido de futsal y hasta allí fue a verlo, con cámara en mano, una mujer de recursos humanos de Pesquera Veraz que luego se encargó de filtrar las imágenes para justificar el despido con causa.

“Es fuera de lo común que la empresa haga un seguimiento de esta manera. Y tampoco era para dejar a este chico sin trabajo. No correspondía: el reposo laboral no impedía que él pudiera seguir con su vida cotidiana y haciendo actividad física. Él preguntó a los médicos si podía jugar y ellos le dijeron que sí”, aseguró Oscar Bravo, secretario general del Somu en Mar del Plata.

A última hora del lunes, y como “gesto de buena voluntad”, el gremio decidió cesar con la medida que impedía la salida de los buques de la pesquera local para avanzar en negociaciones y destrabar el conflicto. “Ya tuvimos reuniones pero por ahora estamos lejos de algún entendimiento”, reconoció el dirigente, ante la consulta de 0223.

Pesquera Veraz, por el momento, se mantiene firme con la medida del despido y busca una salida legal, a través de un acuerdo económico, mientras que el sindicato intenta persuadir a los empresarios para que reincorporen al marinero. “Para este chico, lo que prima es el trabajo porque tiene una hija en situación de discapacidad. Si se queda sin laburo, la nena se queda sin obra social”, graficó Bravo, sobre la gravedad de la situación.

“Estamos en conversaciones para ver qué solución se puede encontrar. Por ahora no descartamos nada. Si no tenemos respuestas favorables, vamos a volver a parar los barcos para que nos escuchen”, remarcó el hombre del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos, quien reiteró: “Es una pena que a veces no sepan entender cuando una persona valora realmente el trabajo y este chico lo valora”.