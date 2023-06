"Te amo mucho mi vida": los sospechosos posteos de la novia de MacAllister a los 14 años que los delatan

Alexis MacAllister vivió de todo en apenas un par de semanas. Fue Campeón del Mundo el 18 de diciembre en Qatar, unos días después disfrutó del histórico festejo con la Selección Argentina y millones de hinchas por las calles de Buenos Aires, pasó la Navidad en familia, se separó de su pareja, Camila Mayán, a la que le dijo que ponía punto final a su historia de amor de años y le pidió que deje la casa que habitaban juntos en Inglaterra, y, antes de fin de año, se puso de novio con quien era hasta entonces su mejor amiga, Ailén Cova. O al menos eso era lo que decían.

La expareja de MacAllister habló el miércoles y dijo que sentía como una "traición" lo que le había hecho el volante del seleccionado. Para muchos, que la apoyan en las redes sociales y hasta en los paneles de los programas de televisión, el vínculo del jugador con Ailén venía de mucho antes, aunque recién fue banqueado a principios de la semana, cuando se mostraron juntos en el casamiento de Lautaro Martínez en Italia. Fue la primera vez, después de meses lejos de las cámaras y de las redes sociales, que la nueva feliz pareja se dejó fotografiar.

Ahora, mientras disfrutan de unas vacaciones en Miami, salieron a la luz mensajes viejos que Ailén había subido a su cuenta de Facebook, ya abandonada desde hace tiempo, en los que parece demostrarse que Alexis y su mejor amiga ya se juraban amor en el inicio de la adolescencia, antes de que el jugador se pusiera de novio con su pareja de "casi" toda la vida, Cami Mayán, quien se volvió a vivir a Argentina y en las últimas horas consiguió quedarse con algo que pedía a gritos: la perrita con la que vivían en Londres.

Hasta hora, el único mensaje que se había multiplicado en las redes era una felicitación de Ailén para la pareja conformada por Camila y Alexis, cuando ella era su mejor amiga y se llevaba genial con la novia del jugador. Pero estos mensajes que aún están en el perfil de Facebook de Ailén generan muchas más dudas sobre cuándo iniciaron su historia de amor.

"Éramos taaan felices, ¿y qué pasó? Pasó una put...", escribió Ailén en su cuenta de esa red social en enero del 2012, cuando tenían apenas 14 años. Dos semanas después, ese mensaje cobró otra fuerza, cuando escribió: "Cami es la mejor no? Jajaj, nonon, la mejor es Ailén, jaj. Sos un amor, jajaja, Alee te amoooooooo", con un emoji de corazón.

Dos días después, subió una frase sobre "irse al carajo con los celos" y se la dedicó a Alee MacAllister. Al día siguiente, posteó: "Hola, si, vengo a decirles a todos que soy solo de Ale así que no se gasten en chamuyarme (porque soy re linda) Alee Me Ama". Este posteo parece haber sido escrito por el propio MacAllister, tomando el control de su cuenta. Y luego puso: "Celosita, te amo mucho y me encanta ya sabés que cosa. Atte: el mejor de todos, vos sabés".

Y dos semanas más tarde repitió el mensaje: "Te amo mucho mi vida, sabés que para cualquier cosa me tenés. Atte: Alee MacAllister, el mejor de todos". Nada que no suene común en dos adolescentes, pero que ahora, con lo que ocurrió en los últimos meses, le suman más motivos a Camila para creer que la "traición" de la que habla no empezó a fines del año pasado.