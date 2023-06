La polémica por la nocturnidad ahora se traslada a la playa nudista

La posibilidad de desarrollar fiestas nocturnas en la playa nudista de Mar del Plata acaparó el debate por el Pliego de Bases y Condiciones para licitación de La Escondida, la primera de su género en el país. El oficialismo apunta, al igual que en las playas del norte, a autorizar la nocturnidad, mientras que la oposición lo resiste y logró quitarla del proyecto, aunque todo puede cambiar a futuro.

A ocho meses que el gobierno elevara el proyecto para regularizar la situación contractual de la Unidad Turística Fiscal (UTF) Playa Escondida, que desde su creación en 2001 viene funcionando a través de permisos precarios, la Comisión de Turismo aprobó un dictamen donde se autoriza el llamado a licitación para la explotación por un período de 15 años y con un canon inicial de 657 mil pesos anuales.

Para avanzar, fue clave un informe que emitió el Emtur con opiniones acerca de las modificaciones al proyecto original que realizaron Acción Marplatense y el Frente de Todos. Allí, su presidente Bernardo Martín avaló casi todos los cambios propuestos por la oposición, a excepción de uno, la cláusula que habilita la nocturnidad. “El ente no comparte la sugerencia aportada, en virtud de que se estaría limitando los usos con una prohibición expresa”, sostuvo.

“Al tratarse de una UTF, se realizan licitaciones de largo plazo, en donde las condiciones de explotación y los requerimientos de los usuarios van cambiando, provocando que ciertas restricciones terminen quedando carentes de sentido. Nuestra experiencia nos señala que es recomendable establecer un pliego que permita tener la flexibilidad necesaria para que los cambios que ocurran a través del tiempo de su ejecución, le permitan tener un marco normativo de plena vigencia durante toda la duración del contrato”, puntualizó Martín.

La Comisión de Turismo rechazó habilitar la nocturnidad en la playa nudista. Foto: Prensa HCD:

En abril, concejales de la comisión habían visitado las instalaciones de la playa ubicada en el Km 552 de la Ruta 11, donde advirtieron los peligros a los que se expondría a los asistentes dadas las condiciones del terreno, en una zona de acantilados. “Pudimos ver en vivo y en directo la topografía del lugar, no tengo dudas que las actividades nocturnas pueden llegar a ser un gran problema para los adjudicatarios y el gobierno de turno que le toque estar. Es mejor prohibirlas en el pliego para que ningún futuro intendente o presidente del Emtur pueda autorizar actividades nocturnas que pueden ser peligrosas. Pueden ocurrir accidentes graves y mortales”, acentuó el presidente de la Comisión de Turismo, Horacio Taccone, concejal de Acción Marplatense.

“Más de un concejal tuvo dificultades en la accesibilidad, estando atentos a no trastabillar. Las características topográficas hacen que en esta UTF en particular no sea aconsejable la nocturnidad. Tenemos la responsabilidad de minimizar los riesgos de que eso ocurra, prohibiendo expresamente la nocturnidad. Como se dice por ahí, si se puede evitar, no es un accidente”, añadió Verónica Lagos, del Frente de Todos.

Ante la mayoría de votos que acumulaba la oposición, el oficialismo finalmente se abstuvo aunque se espera que pueda llegar a revertir el escenario en el tratamiento en las futuras comisiones, como la de Hacienda, donde debería lograr el apoyo de Nicolás Lauría.