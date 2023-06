Video: fueron a un hotel alojamiento, les negaron hacer un trío sexual y lo destrozaron

La idea era pasar un buen momento. Eso es lo que ofrecen los dueños del establecimiento como eslogan. Pero la noche terminó de la peor manera para todos. Y con una denuncia, tras la que se busca identificar a una pareja que se fue de un hotel alojamiento en medio de amenazas, destrozos y cosas impagas porque los empleados de lugar les insistieron en que no podían hacer un trío sexual dentro de la habitación. El violento escape quedó grabado, y con la patente del auto y los datos de la tarjeta de crédito que usaron para ingresar buscan a los protagonistas de los destrozos.

La escena ocurrió en el hotel alojamiento La Femme, ubicado en Ituzaingó, el martes por la noche. Según contó Sabrina, una empleada del hotel, a Primer Plano Online, la pareja abonó con tarjeta de crédito el turno para esa noche, pero una vez dentro de la habitación comenzaron los problemas. Es que unas horas después llamaron para pedir algo para tomar, y contaron que eran tres personas las que iban a beber. Fue entonces que la empleada les advirtió que debieron avisar en la recepción, y abonar, como está estipulado, un doble turno, si hay más de dos personas en el lugar.

La respuesta no les gustó nada. Y empezó la guerra, ya que ellos dijeron que se trataba de una broma, que no eran tres, pero los empleados le insistieron en que no podían seguir en la misma habitación ya que estaban incumpliendo las reglas del establecimiento. El hombre amenazó a la empleada diciéndole que a la salida “la iban a cagar a tiros” y se negó a pagar lo que estaban consumiendo en ese momento, cerca de la una de la mañana, advirtiendo que lo pagaría al salir.

A las cuatro de la madrugada, los empleados volvieron a tener noticias de la pareja. Y no fueron buenas. La encargada de abrir las puertas el hotel les dijo que debían pagar lo que habían consumido, pero ellos no solo se negaron: reclamaron que les devuelvan el dinero de la estadía, ya que habían pagado para quedarse a dormir y al final no lo iban a hacer. Ante la negativa, la clienta comenzó a destrozar el lugar.

Al llegar la Policía, la pareja ya se había ido, rompiendo el portón de salida, y dejando vidrios rotos en la habitación, un control remoto destruido y un sinfín de amenazas contra los empleados. Sin embargo, dejaron los datos de la mujer ya que había pagado la estadía con su tarjeta de crédito y se consiguió dar con sus perfiles en las redes sociales, por lo que esperan encontrarlos y reclamarles por los gastos generados.