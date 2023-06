Por una huelga de auxiliares, este martes algunas escuelas de Mar del Plata podrían estar cerradas

La Asociación de Trabajadores Estatales (ATE) estableció un paro en toda la provincia de Buenos Aires para este martes 27 de junio, luego que el gobierno les negara a los auxiliares de la educación, tomarse la jornada libre por celebrarse el Día del Trabajador Estatal. Por tal motivo, peligra el normal dictado de clases en los establecimientos educativos de gestión provincial.

En diálogo con 0223, Ezequiel Navarro, secretario general de ATE Mar del Plata, admitió que debido a la huelga, “algunas escuelas, sobre todo las del turno tarde, podrían estar cerradas”.

“En el 2013 se firmó y estableció que el 27 de junio como el día nuestro y lamentablemente el primer año que tuvimos problemas fue el 2022, cuando el gobernador Kicillof dispuso que los auxiliares tenían que trabajar, porque ya estaba el Día del Docente y las escuelas se cerraban. Lo firmó un día antes y nuestra organización definió un paro y ahora pasó lo mismo. Lo de nuestro día, es una ley que la Provincia adhirió y van a estar todos los organismos cerrados, menos educación, aunque algunas escuelas podrían cerrar”, sostuvo el dirigente.

En ese contexto, Navarro analizó que si bien “no podemos decir que no va a ver clases, porque seguramente todas las escuelas en el turno mañana van a estar limpias, el problema quizás será en el turno tarde. Es probable, que como pasó el año pasado, no fue ningún auxiliar y los directores tengan que definir si abre la escuela. Habitualmente no se abre cuando no hay auxiliares aunque todo depende de cómo sea la adhesión a la medida en Mar del Plata. El paro es provincial”, completó Navarro.

Este 27 de junio, todas las dependencias y organismos del estado estarán cerrados, por celebrarse el Día del Trabajador Estatal.