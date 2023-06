"Nadie quiere votar a un discapacitado": la repudiable frase de un candidato de Milei contra Franco Rinaldi

Un candidato de Javier Milei lanzó una repudiable y discriminadora frase contra Franco Rinaldi, precandidato a legislador porteño por el PRO, por su discapacidad conocida como "huesos de cristal". Se trata de Lucas Luna, quien irá por un lugar en el Parlasur por "La Libertad Avanza".

“Nadie, nadie, nadie, nadie votaría jamás, esto lo digo con toda la buena leche del mundo, quiere votar a un discapacitado. Lo digo con respeto y sin mala leche, de verdad. Esto es así”, expresó el candidato a través de un debate que se daba en Twitter Spaces.

A pesar de que los otros participantes repudiaron sus dichos, Luna no se retractó y agregó: “Lo digo con respeto. No es chicana. La gente no quiere votar discapacitados. No hay forma de que los votantes lo elijan. La gente quiere votar alguien como uno. Pero es la realidad, no podés enojarte porque la gente no lo vota”.

En ese momento, una de las participantes de la charla le recordó el caso de Gabriela Michetti, que fue vicepresidenta a pesar de tener una discapacidad motora producto de un accidente, a lo que Luna respondió: “No es lo mismo, porque nadie votó a Michetti, votaron a Macri”.

El fragmento de audio que se viralizó cerró con un exabrupto de Luna, que cuando uno de los participantes le dice “qué mal andás”, él responde: “Callate meado, puto”.

Franco Rinaldi se refirió a los dichos del candidato de La Libertad Avanza: “Rechazo profundo a las declaraciones del usuario @Sagaz, que entiendo se llama Lucas Luna y es precandidato al Parlasur por el partido de Milei. El tono de sus dichos me generó mucha pena y sus afirmaciones, que considero sinceras, pese a cierta socarronería, son incorrectas”.

“Las cualidades o requisitos para representar, legislar, gestionar y gobernar son independientes de la discapacidad. Todavía más: la capacidad de inspirar y movilizar voluntades de personas yendo a votarte conviven perfectamente con casi cualquier tipo de discapacidad”, sumó el precandidato a legislador.

En otro tuit, el politólogo sumó: “Contrariamente a las formulaciones de @Sagaz, muchísima gente no vota gente como uno, más bien lo contrario, muchas veces el votante busca en su candidato alguien que tenga atributos o cualidades que quizás el votante no tiene”.

“Las cualidades para ser votable, en síntesis, van por otro andarivel que el de la discapacidad o no discapacidad. Nadie es votado por su discapacidad, pero tampoco deja de serlo”, analizó Rinaldo y sumó: “Está lleno de ejemplos que lo corroboran, como el del único presidente de Estados Unidos electo 4 veces Franklin D. Roosvelt y que padecía poliomielitis, el gobernador de Texas Abbot que tras un accidente quedó en silla de ruedas, etcétera”.

El precandidato a legislador porteño cerró: “Con perdón de la pedantería, además, creo que soy una buena prueba de que una persona con discapacidad puede ser tremendamente elegible y eventualmente muy votada. Dicho esto, estoy en contra de toda cancelación o censura a la libertad de expresión. Cheers!”.