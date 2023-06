Preocupación por la salud de Silvina Luna: está internada en terapia intensiva

Hace instantes se confirmó que Silvina Luna se encuentra internada en terapia intensiva en el Hospital Italiano de la Ciudad de Buenos Aires. La noticia fue confirmada a TN Show por el entorno de la modelo, quien se encuentra sedada y con respirador.

De acuerdo con lo que informó Ángel de Brito al aire de LAM (América), la ex Gran Hermano se encuentra acompañada por su hermano y "por toda la gente que la quiere".

Hace dos semanas, Luna había compartido un sentido video antes de entrar al quirófano. En ese momento se encontraba internada realizando diálisis mientras esperaba recuperarse de una bacteria antes de recibir un trasplante de riñón.

En esa grabación, mostró cómo le había quedado uno de sus brazos debido al tratamiento que lleva adelante. “Probaron ponerme uno, pero se me salió. Miren el moretonazo que me quedó ahí, pero bueno. Ahora me van a poner otro para que resista un par de meses para poder pasar la medicación por ahí”, explicó y culminó con la frase “Step by step (paso a paso)”.