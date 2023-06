Todo por May: la campaña solidaria que vende rifas para pagar un costoso tratamiento de salud

Una familia busca la colaboración de los marplatenses para juntar fondos para pagar los costosos estudios médicos de su hija, de 12 años.

“Mi hija se llama Nahiara Borszcz pero le decimos Mailen. Ella está diagnosticada con neurofibromatosis tipo 1. Se hizo dos estudios: uno lo detectó, que fue el más caro y todavía lo estoy pagando porque me dieron la posibilidad de un plan de pago y el otro lo tenemos que hacer para poder medicarla y que los tumores no sigan creciendo. Porque de no tener ninguno en menos de 6 meses, pasó a tener 9”, lamentó Micaela, la mamá.

En declaraciones a 0223, la mujer contó que actualmente la niña se realiza todos los controles en el Materno Infantil pero debido a la complejidad de su enfermedad, debe viajar cada tanto a Buenos Aires, donde se encuentran los especialistas.

“La pubertad hace un desorden hormonal que con medicación específica se puede controlar. Ella se atiende en Buenos Aires y acá no tiene obra social, por eso hay muchas cosas que por falta de turnos o de tiempo tenemos que pagar”, señaló.

“Ahora tenemos en venta una rifa para el Día del Padre y siempre vendimos números de rifas y aceptamos donaciones de cosas para poder seguir sorteando. Nunca jamás pedimos plata. Nos pueden encontrar por el Instagram o mi número de teléfono, el 2235327350. Si alguien donar le envío la dirección de mi casa o nos podemos acercar nosotros”, agradeció la mamá.