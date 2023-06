Aseguran que Lionel Messi jugará en el Inter de Miami la próxima temporada

Tras varios días de rumores e incertidumbre, todo indicaría que Lionel Messi está cada vez más cerca del Inter de Miami y cada vez más lejos de su vuelta al Barcelona. En las últimas horas, numerosos medios deportivos aseguraron que el crack rosarino jugará en el club de David Beckham, que disputa la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos.

Fue el periodista Gastón Edul quien confirmó que el capitán de la Selección no volverá al club que lo vio nacer: "Leo Messi no va a volver a Barcelona. Eso es un hecho", escribió en su cuenta de Twitter. A su vez, informó que en las próximas horas hará oficial su decisión.

Si bien hasta el 30 de junio tiene contrato vigente con el PSG, la pulga firmará su nuevo vínculo con el club norteamericano por tres temporadas -aunque tiene que haber consenso para que continúe año tras año- y se incorporará en julio al equipo fundado en 2018.

En la actual MLS, el Inter Miami viene con una muy floja campaña: está último en su zona, perdió 11 de los 16 partidos que jugó y se quedó sin DT. Es por eso que desde el club estadounidense tienen pensado contratar a Gerardo "Tata" Martino, quien ya dirigió a Lionel en el Barcelona y en la Selección Argentina.

Días atrás Jorge Messi, padre del astro argentino, había manifestado que Lionel tenía grandes intenciones de volver al Barcelona, pero que no dependía solamente de él, ya que el club catalán debía primero tener el visto bueno de La Liga con el Fair Play Financiero que rige en la competencia. "Me encantaría que vuelva, pero no hay nada", expresó a los medios luego de haberse reunido con Joan Laporta, presidente del Barca.

Finalmente, como no fueron certeras las posibilidades de ser aprobado el plan de viabilidad económica en el corto plazo, Leo Messi decidió no esperar más y acordar con el Inter de Miami.