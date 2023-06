Messi confirmó que jugará en el Inter de Miami: "No iré al Barcelona"

Lionel Messi rompió el silencio y confirmó que jugará en el Inter de Miami la próxima temporada tras varios días de incertidumbre. Finalmente, el capitán de la selección argentina eligió el club de David Beckham y rechazó al Barcelona.

Fue a través de una entrevista para Mundo Deportivo que reveló el secreto: "No vuelvo al Barca, iré al Inter de Miami. Tenía muchas ganas, mucha ilusión de poder volver, pero después de haber vivido lo que viví y la salida que tuve, no quería volver a estar otra vez en la misma situación: esperar a ver qué iba a pasar y dejar mi futuro en mano de otro".

La pulga explicó que debido a los problemas del plan de viabilidad económica del club catalán no pudo concretar su regreso: "Escuché que tenían que vender jugadores o bajar sueldo a jugadores y la verdad es que yo no quería pasar por eso, ni hacerme cargo de obtener algo que tuviera que ver con todo eso".

Luego, brindó más detalles sobre su nuevo club y reveló que tomo la decisión por su familia: "Tomé la decisión de que voy a ir a Miami. Todavía no lo tengo cerrado al cien por cien. Me faltan algunas cosas pero decidimos continuar el camino. Si no salía lo del Barcelona, quería irme de Europa, salir del foco y pensar más en mi familia".

Además, agregó: "Mi familia estaba muy ilusionada con todo lo que escuchaba, pero al mismo tiempo no nos hacíamos tanta ilusión porque la realidad era que todavía no sabíamos qué podía pasar, pero obviamente que ellos estaban con muchas ganas de volver. Nunca nos quisimos ir de ahí, fue muy difícil, pero también me apoyan y es una decisión tomada en familia, no solo mía. También están contentos del nuevo cambio, si bien tristes también por irse. Les costó al principio pero ahora están más que adaptados acá en París. Tienen sus amigos en el colegio y también les duele separarse de todo eso. Ya son grandes. Sobre todo Thiago entiende la situación y está feliz de lo que vendrá".

Hasta el momento el Inter de Miami no ha oficializado la llegada de Lionel Messi al club y se espera en las próximas horas un anuncio inminente.