Argentina es tango, fútbol y Mar del Plata: tres libros narran parte de la historia de la ciudad

La Universidad Nacional de Mar del Plata (Unmdp) junto a la Editorial de la Universidad (Eudem) presentaron este viernes la primera trilogía de libros que narran parte de la historia marplatense de manera atractiva y apta para todo público. Los tres primeros títulos son "Mar del Plata vertical. Piqueta, construcción y progreso" de Víctor Pegoraro, "La Pequeña Italia. Una comunidad portuaria" de Bettina Favero y "Sufrir en La Feliz. Infancia, enfermedad e instituciones", de Adriana Álvarez.

En diálogo con 0223, Elisa Pastoriza, historiadora y directora del Departamento de Historia de la Unmdp explicó que la edición de la trilogía demandó dos años y destacó que “Mar del Plata es una ciudad de características muy complejas, de joven trayectoria con un desarrollo muy acelerado fundamentalmente en el siglo veinte que expresa las idas y venidas del humor social argentino. Por eso hablamos de su doble carácter y eso incrementa su complejidad”.

“Mar del Plata es un denominador cultural argentino, como el tango y el fútbol. Es una ciudad termómetro: cuando la argentina estaba opulenta, Mar del Plata lo expresaba y cuando hay problemas también lo expresa”, explicó, al tiempo que destacó la importancia de transmitir la historia de la ciudad “al gran público con obras atractivas que no por ello son menos rigurosas escritas por autores de la universidad”.

Por su parte, el editor y ensayista, Alejandro Katz aseguró que la trilogía “es una apuesta muy fuerte y me parece que muy lograda de la Fundación, de la Universidad y de la Editorial de la Universidad de Mar del Plata”.

“Se diseñó una una colección que toma aspectos centrales de la historia, de la vida pública, social, cultural, de los conflictos de la Ciudad de Mar del Plata y a cargo de especialistas para no especialistas; libros para la sociedad civil”, explicó.

De acuerdo a los dichos del ensayista, los libros relatan “una historia maravillosa que no estaba disponible”. “Se han diseñado libros muy bonitos, que no son solo ensayos académicos, monográficos. Se ha trabajado mucho con los autores para que el lenguaje sea un lenguaje expresivo, agradable, ensayístico. Los libros tienen muchas ilustraciones, pero que no son puramente frívolas, sino que dialogan con los textos y los enriquecen, y textos secundarios que le dan más volumen a la historia principal”.

“Hoy presentamos los primeros tres, pero esto es hasta el infinito y más allá. Quiero decir, mientras el público esté interesado y haya temas y autores que hay abundantes, vamos a seguir”, adelantó Katz.

Los libros podrán adquirirse en las librerías de la ciudad, en la librería de la Unmdp “y estamos tratando de ver si algunos negocios emblemáticos de Mar del Plata, esas marcas que son parte de la identidad de la ciudad, quieren algunos locales suyos, ponerlos a la venta”, cerró.