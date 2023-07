Dejar la calle por amor: la historia de Lady

En el mundo del cine, hay películas que se convierten en clásicos, y una de ellas es "Mujer Bonita". Una comedia romántica de los 90 que protagoniza Julia Roberts y Richard Gere y que se ganó un lugar muy especial en el corazón de todos los espectadores del mundo. Es la historia de una prostituta que termina enamorándose de un magnate de los negocios cuando él la contrata para que sea su acompañante durante una semana. Una historia que demuestra cómo los sentimientos genuinos pueden ser más fuertes que los prejuicios.

Sin embargo, en muchos casos, la realidad supera la ficción y esto también ocurrió en las calles Mar del Plata. Lady, tiene 40 años y hace 15 que ejerce la prostitución, hasta que un día se enamoró de un policía y decidió dejar su oficio por amor. 0223 habló con ella para entender qué fue lo que le llevó a tomar la decisión, qué se extraña de la calle y cómo afrontó los prejuicios a la hora de conocer a la familia de su nueva pareja.

Lady ejercías el trabajo sexual sin involucrarte afectivamente con tus clientes, hasta que un día te pasó ¿Cómo fue? ¿Lo conociste como la fantasía de la película Mujer Bonita?

-No sé si como la fantasía de Mujer Bonita pero es una historia bonita con un cliente que era policía. Nos veíamos muy seguido hasta que un día me preguntó si quería ser su novia y, sin pensarlo, le dije que sí, acepté al instante. Cuatro años lindos y maravillosos junto a él y su familia.

¿Dejar la calle por amor es algo que te pidió él o fue decisión tuya?

-Yo decidí dejar de trabajar en la calle, lo sentí así. En su momento, yo no lo pensé, lo hice sin pensarlo porque me había enamorado y queríamos estar juntos y compartir solo entre nosotros. Fue la primera vez en mi vida que me pasó algo así.

¿Qué tuvo él que no tuvo otro hombre para replantearte parar de trabajar?

-Que él era un cliente muy amable, respetuoso y detallista. A las mujeres trans no nos pasa eso con los clientes. Era tan detallista que me hacía regalos y un 8 de marzo, día de la mujer, me pidió de ser su novia con un ramo de flores.

¿Qué cambió esta vez que decidiste "colgar" los botines y dejar la calle por amor?

-Que estábamos muy enamorados y con su sueldo podíamos vivir bien. No de lujo pero bien. Cuatro años muy felices. Una vida soñada para una trabajadora sexual y más para una mujer trans, muy lindo.

¿Y qué es lo que más se extraña de la calle cuando no ejerces?

-Nada. Te juro que nada porque conocí una familia maravillosa y me sentía bien. Sentía cómo si fueran mi mamá y mi papá. Todo muy nuevo para mí ya me está pasando en la extrañaba nada Trata de mí pasar por eso por qué no la noche no está bueno para nadie y si una hija no extraña nada

¿Se generaron prejuicios o conflictos con el entorno de tu pareja? ¿Cómo fue decirles cuál era tu profesión?

-Nunca supe la verdadera historia pero su familia era su papá y su mamá que se había convertido en mi papá y mi mamá también fue algo que la vida me había quitado pero que con ellos sentí que la vida me había dado esa dicha de conocer una familia si jamás soñé o pensé que iba tener

¿Qué consejo le darías a otras colegas que se enamoren de un cliente?

-A todas mis compañeras trans les diría que se fijen bien con qué familia vincularse porque normalmente somos víctimas, usadas y aprovechadas de nuestra situación de vulnerabilidad y nos pueden dejar en la calle sin nada. A mi me pasó. Me han brindado una hermosa familia pero luego me di cuenta que me habían estado usado económicamente. Me sentí emocionalmente. A veces te hacen sentir que vos sos la hija y con el tiempo notas que te hacen invertir, pagar cuotas y, en el momento, no te das cuenta porque los consideras tu familia. Es triste enterarte de que no lo eran. Por eso, les recomiendo estar alertas y pensar bien con quien se vinculan.